Coronavirus a Sona: è possibile spostarsi in bicicletta o a piedi per tutto il territorio del Comune di Sona

Grande è l’incertezza nella quale deve dibattersi il cittadino comune, anche a Sona, di fronte al sovrapporsi di Decreti del Presidente del Consiglio e Ordinanze regionali e dei sindaci.

Di questa tema già avevamo parlato nelle settimane scorse, ma la vicenda è riesplosa lunedì 27 aprile con il contrasto creatosi tra quanto previsto dal nuovo DPCM del Presidente del Consiglio Conte, la nuova Ordinanza del Presidente della Regione Veneto Zaia e il permanere dell’Ordinanza del Sindaco di Sona Mazzi.

Nello specifico, il tema dibattuto è sempre quello della possibilità di spostarsi a piedi o in bicicletta sul territorio per motivi sportivi e ricreativi.

Conte ha stabilito, infatti, che esiste la possibilità di farlo, con mascherine e guanti (o soluzione alcolica in tasca) su tutto il territorio regionale, ma dal 4 di maggio. Zaia ha anticipato questa scadenza, indicando nella sua Ordinanza che già dalle 18 di lunedì 27 è consentito spostarsi a piedi o in bicicletta all’interno però dei confini comunali. Con tutto questo cozzava a Sona la vigenza dell’Ordinanza del Sindaco Mazzi che limitava gli spostamenti di questo tipo ai 400 metri attorno alla propria residenza.

A parere di chi scrive, a prevalere nel caso specifico già da ieri era l’Ordinanza di Zaia. La questione è stata comunque chiarita oggi dal Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, che ha emanato una nuova Ordinanza con la quale, ritirando il suo precedente provvedimento, rende effettiva anche sul territorio di Sona quanto previsto da Zaia.

Quindi i cittadini possono spostarsi in bicicletta o a piedi per tutto il territorio del Comune di Sona, mantenendo le distanze di un metro se si cammina e di due metri se si corre o si va in bicicletta. Sempre dotati di mascherina e di guanti (o di soluzione alcolica in tasca).

Questo almeno fino al 4 maggio. Quando dispiegherà la sua efficacia l’Ordinanza del Presidente Conte e la possibilità di spostamento per motivi sportivi avrà come limite l’intero territorio regionale. Oltre alla possibilità di andare in visita ai congiunti, che da interpretazioni di ieri comprenderanno non solo i parenti ma anche gli affetti stabili, come i fidanzati.

Gli altri due provvedimenti della nuova Ordinanza del Sindaco Mazzi sono, il primo quello di limitare l’ingresso nelle aree cani presenti sul territorio ad una sola persona alla volta e per un tempo limitato a cinque minuti; non è ammesso l’ingresso di ulteriori cani non condotti direttamente dalla persona già presente all’interno dell’area.

Seconda misura è la chiusura al pubblico di tutti i parchi ed aree verdi comunali recintate comprese le aree pubbliche attrezzate con giochi per bambini. Saranno consentiti, da parte di ditte/associazioni autorizzate dal Comune, esclusivamente lavori di manutenzione ritenuti necessari al fine di mantenere funzionali le aree, quali in via esemplificativa e non esaustiva la manutenzione degli impianti e lo sfalcio dell’erba. Un provvedimento questo che era preventivabile. Il Presidente del Consiglio Conte nel suo ultimo Decreto aveva previsto l’apertura dei parchi e parchetti, ma demandando ai Sindaci il contingentamento degli ingressi. Una cosa quasi impossibile visto la quantità di aree verdi presenti sul territorio, che imporrebbe di impiegare nei controlli un numero enorme di agenti di Polizia Locale.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.