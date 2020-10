Coronavirus: a Sona due nuovi positivi, saliamo a 27. Nel veronese rispetto a ieri ci sono 108 nuovi casi

Il dato Covid odierno riporta per il Comune di Sona che i positivi salgono a 27, dopo due giorni nei quali erano rimasti fermi a 25. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.776.

Da tenere assolutamente in considerazione il fatto che il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Un valore meramente quantitativo, non qualitativo, considerato che non è osservabile a livello di singolo Comune il numero di quanti si trovano in isolamento domiciliare, ricoverati in ospedale o in terapia intensiva.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 36 (ieri erano 34), a Sommacampagna sono 16 (ieri erano 13), a Castelnuovo del Garda sono 4 (erano 3) e a Verona città sono 291 (ieri erano 281).

Nel veronese rispetto a ieri si registrano 108 nuovi casi: 24 sono casi sospetti, 13 sono contatti, 7 casi sono emersi in ambito ospedaliero dei quali 6 al pronto soccorso, un caso è relativo all’ULSS 9, 2 casi sono riferibili ad ospiti ed operatori di strutture residenziali, 61 casi sono da definire e di questi 3 sono tamponi eseguiti privatamente.

Per una corretta valutazione dei numeri e dei casi che si stanno verificando in questa seconda ondata vi consigliamo di leggere l’analisi approfondita proposta dal nostro Gianmaria Busatta.

Nel frattempo anche a Sona sono diventate pienamente operative le prescrizioni del nuovo DPCM, che – tra le altre cose – prevedono orari differenti per servirsi di ristoranti e bar, divieti per gli sport amatoriali di contatto e indicazioni più stringenti per ricevere a casa persone non facenti parte del nucleo famigliare.

Nella foto di archivio, celebrazioni del 2 giugno a Sona in tempi di Covid (Foto Mario Pachera)

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.