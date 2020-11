Il dato Covid di domenica 29 novembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale rimangono 3, come ieri. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari al 2,80% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è inferiore rispetto agli ultimi dati della media nazionale, pari al 3,91% in tendenziale calo rispetto alle settimane scorse.

Nei giorni in cui il Veneto viene confermato in zona gialla, il saldo dei positivi a Sona registra un nuovo calo di 15 unità: Oggi sono 165 i casi complessivi, ieri erano a 180. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 11, ieri erano 15. Gli attualmente positivi sono 197, ieri erano 211.

i ricoverati in ospedale sono 11, ieri erano 15. Gli attualmente positivi sono 197, ieri erano 211. A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 7 come ieri. Gli attualmente positivi sono 138, ieri erano 153.

i ricoverati in ospedale sono 7 come ieri. Gli attualmente positivi sono 138, ieri erano 153. A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 9 come ieri. Gli attualmente positivi sono 144, ieri erano 145.

i ricoverati in ospedale sono 9 come ieri. Gli attualmente positivi sono 144, ieri erano 145. A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 8 come ieri. Gli attualmente positivi sono 158, ieri erano 178.

i ricoverati in ospedale sono 8 come ieri. Gli attualmente positivi sono 158, ieri erano 178. A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 9, ieri erano 8. Gli attualmente positivi sono 132, ieri erano 147.

i ricoverati in ospedale sono 9, ieri erano 8. Gli attualmente positivi sono 132, ieri erano 147. A Verona città i ricoverati in ospedale sono 93, ieri erano 105. Gli attualmente positivi sono 2.091, ieri erano 2.200.

Nel veronese il totale dei positivi scende a 8.300, 596 in meno rispetto a ieri. Questo perché 994 ne sono usciti (guariti e passata la data di fine isolamento) mentre 398 sono diventati positivi.

Da ieri è entrata in vigore in Veneto la nuova ordinanza del Presidente Zaia, che prevede soprattutto l’apertura al sabato di tutti i negozi, tranne quelli posizionati nei centri commerciali.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.