Il dato Covid di domenica 22 novembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale sono 7 come ormai da alcuni giorni. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. Il dato ospedaliero è quello fondamentale da tenere monitorato in questa fase.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari al 3,87% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è appena al di sotto rispetto agli ultimi dati della media nazionale, pari al 4,22%.

Il saldo dei positivi a Sona indica oggi 204 casi complessivi, ieri eravamo a 218. Sono quindi 14 in meno. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizziamo i numeri dei Comuni limitrofi.



A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 17, ieri erano 18. Gli attualmente positivi sono 239, ieri erano 237.

A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 4 come ieri. Gli attualmente positivi sono 164, ieri erano 169.

A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 4 come ieri. Gli attualmente positivi sono 156, ieri erano 161.

A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 13, ieri erano 15. Gli attualmente positivi sono 213, ieri erano 217.

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 12 come ieri. Gli attualmente positivi sono 171, ieri erano 178.

A Verona città i ricoverati in ospedale sono 97, ieri erano 100. Gli attualmente positivi sono 2.086, ieri erano 2.139, ben 53 in meno.

Nel veronese rispetto a ieri, i casi positivi che riportiamo sono diminuiti (come è successo ieri), da 9.181 a 8.932 (-249). Ci sono 526 nuovi casi entrati, ma ne escono 796, di cui 627 classificati “casi positivi”, di cui 441 (58%) risultano ancora infetti sul sistema di biosorveglianza.

