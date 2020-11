Il dato Covid di domenica 15 novembre per il Comune di Sona riporta che scendono a 7 i ricoverati in ospedale, ieri erano 9. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. Il dato ospedaliero è sicuramente quello fondamentale da tenere monitorato in questa fase, più di quello dei positivi che, essendo per la maggior parte asintomatici o con sintomi molto lievi, ha un valore relativo.

Il saldo dei positivi a Sona sale a 191, ieri eravamo a 182. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizziamo i numeri dei Comuni limitrofi:

A Bussolengo i ricoverati in ospedale scendono a 10, ieri erano 11. Gli attualmente positivi sono 201, ieri erano 189.

i ricoverati in ospedale scendono a 10, ieri erano 11. Gli attualmente positivi sono 201, ieri erano 189. A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 7 come ieri. Gli attualmente positivi sono 135, ieri erano 134.

i ricoverati in ospedale sono 7 come ieri. Gli attualmente positivi sono 135, ieri erano 134. A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 4 come ieri. Gli attualmente positivi sono 134, ieri erano 135.

i ricoverati in ospedale sono 4 come ieri. Gli attualmente positivi sono 134, ieri erano 135. A Sommacampagna i ricoverati in ospedale scendono a 12 ieri erano 14. Gli attualmente positivi sono 213, ieri erano 216.

i ricoverati in ospedale scendono a 12 ieri erano 14. Gli attualmente positivi sono 213, ieri erano 216. A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 7, ieri erano 6. Gli attualmente positivi sono 145, ieri erano 149.

i ricoverati in ospedale sono 7, ieri erano 6. Gli attualmente positivi sono 145, ieri erano 149. A Verona città i ricoverati in ospedale sono 104, ieri erano 102. Gli attualmente positivi sono 1.905, ieri erano 1.849.

Analizzando la situazione nel veronese, i positivi senza casi con data fine isolamento passata sono 7.911 (+133 rispetto al report di ieri) di cui ricoverati 546 (+20 rispetto a ieri) di cui in Terapia Intensiva 66 (-1 rispetto a ieri).

Da ieri è entrata in vigore la nuova ordinanza del Presidente del Veneto Luca Zaia che stabilisce una serie di nuove regole per contenere la pandemia, che sarà in vigore fino al 3 dicembre.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.