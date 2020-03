Coronavirus: da Fonte del Campo arriva un aiuto per il SOS di Sona

Sono giorni difficili, di prova, anche per la comunità di Sona alle prese con la necessità di osservare scrupolosamente le regole dettate per evitare il diffondersi del contagio da coronavirus, soprattutto non uscendo di casa.

Eppure anche in ore così pesanti, arrivano dei segnali che fanno capire come in tutta Italia si stiano mettendo in moto dinamiche solidali che ci assicurano sul futuro.

Uno di questi segni di speranza è arrivato ieri, da Fonte del Campo, la comunità che Sona ha tanto aiutato, e continua ad aiutare, a seguito del tragico terremoto del 2016.

In queste ore, infatti, il Presidente della Pro Loco di Sona Luca Foroni ci segnala il comunicato arrivato da Giuseppe Servilio, Presidente dell’Associazione Vico Badio.

“Caro Luca, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Vico Badio Fonte del Campo ha deciso di fare una donazione alla Pro Loco da girare al S.O.S. di Sona per l’emergenza sanitaria. Un abbraccio a tutti voi!”.

Difficile trovare le parole per ringraziare, difficile non farsi venire un groppo in gola. Difficile non essere grati alla provvidenza che cammina a fianco delle persone che credono nella solidarietà . Provvidenza che, quando serve, sa restituire quello che si da.

Ricordiamo che tutti possiamo contribuire ad aiutare il SOS in questa emergenza, con una piccola donazione che si può fare con un semplice click.

