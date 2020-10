Coronavirus: a Sona: cresciamo di 6 positivi e saliamo a 52. Ma nessuno è ricoverato in ospedale

Il dato Covid odierno per il Comune di Sona, che forniamo in collaborazione con il Sindaco Mazzi, riporta che i positivi salgono a 52, ieri erano 46, ben sei in più. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Anche oggi si conferma il dato importante e confortante che di questi 52 positivi nessuno è ricoverato in ospedale, stanno tutti trascorrendo la quarantena presso il proprio domicilio.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 58 (ieri erano 57), a Sommacampagna sono 55 (ieri erano 37), a Castelnuovo del Garda sono 15 (ieri erano 12) e a Verona città sono 614 (ieri erano 563).

Nel veronese rispetto a ieri ci sono 294 nuovi casi, nuovo picco massimo. Attualmente positivi sono 2.513 (+214 rispetto a ieri), di cui ricoverati 124 (+4 rispetto a ieri), di questi quelli in terapia intensiva sono 16 (-1 rispetto a ieri).

Anche a Sona sono in vigore le regole del DPCM firmato domenica scorsa dal Presidente Conte, che tra le altre cose prevedono che bar e ristoranti possono aprire dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo e che l’attività sportiva dilettantistica di base relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale. In attesa del nuovo DPCM, più stringente, che le agenzie danno già in fase di redazione.

