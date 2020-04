Coronavirus a Sona: cosa farete appena finita l’emergenza? Le risposte dei nostri concittadini, dal Parroco al Comandante dei Vigili

Chi lo avrebbe mai pensato solo pochi mesi fa che oggi ci saremo trovati in questa situazione? Io no di certo! Non avrei mai immaginato che tutto potesse cambiare così velocemente, quello che mi sembrava normale, dall’andare all’università all’aperitivo con gli amici, ora sembra un lontano ricordo.

Dopo i primi giorni di emergenza coronavirus, nei quali ho cercato di tenermi occupata sistemando la casa, cucinando un po’ e facendo dei lavoretti, ne sono seguiti altri un poco più tristi perché cominciavo a rendermi conto veramente della portata della situazione. La mia testa era bombardata di informazioni e non sempre era facile capire quali fossero vere e quali no, in più la solitudine e la mancanza dei miei cari ha cominciato a farsi sentire.

Mi sono presa quindi del tempo per cercare di non essere sopraffatta dalle mie emozioni, dalla mia voglia di tornare alla normalità e lucidamente ho capito che l’unica cosa saggia da fare in questo momento è attenersi alle regole e progettare tutto quello che potrò fare una volta che questo brutto periodo sarà alle spalle. Sicuramente ciò che farò, come penso sia intenzione di tutti, è riabbracciare i miei cari e poi mi prenderò qualche giorno per stare all’aria aperta così che i miei polmoni si possano riempire di vita pura e piena lasciando sfuggire tutte le paure che ho accumulato in queste settimane.

La mia curiosità però non si è fermata solo su quelli che sono i miei desideri pertanto ho deciso di chiedere anche ad altre persone della nostra comunità sonese quali siano i loro desideri per quando l’emergenza sarà passata perché proprio in questo momento, durante il quale fisicamente siamo lontani, abbiamo tanto bisogno di sentirci un po’ più vicini condividendo pensieri non solo negativi.

Sicuramente dalla domanda che ho fatto non poteva non emergere un collettivo bisogno di relazioni sociali, tutte le persone alle quali mi sono rivolta, da fanciulli a persone anziane, hanno sottolineato la voglia di fare una cena con amici e parenti.

Ma ciò che mi ha colpito di più sono state le voci dei bambi che con difficoltà, ma con molta diligenza, stanno affrontando questo momento. Elena, 4 anni, con estrema gioia nella voce mi ha confidato che quando tutto questo sarà finito la prima cosa che farà è riabbracciare tutti dagli amici alle maestre (ascolta qui l’audio della piccola Elena) mentre il fratello Diego, 7 anni, non vede l’ora di tornare a nuotare e a fare judo.

Non sono i soli i nostri cari bambini a sentire la mancanza della normalità, perché come ci ha confidato la nostra amata maestra di Lugagnano Alberta appena tornerà a scuola – quando sarà, si spera con il prossimo anno scolastico – la prima cosa che farà sarà quella di abbracciare ad uno ad uno tutti i suoi piccoli alunni. Dopo di ciò riprenderà a raccontare, con la dolcezza che la contraddistingue, le storie dei libri di Nicoletta Costa, viaggiando sulle ali della fantasia e ascoltando la musica del loro carillon preferito.

Ma non solo i piccoli hanno bisogno di essere confortati e rassicurati dopo questo lungo periodo, ed è per questo che Don Pietro Pasqualotto, coparroco di Lugagnano, ci racconta che la prima cosa che farà sarà quella di guardare negli occhi la sua gente felice di poterli rivedere, celebrerà per loro la messa: “In tutto questo c’è il grazie al Signore” ci racconta.

Sulla stessa linea il Presidente del Circolo Giustiniano NOI di Palazzolo Corrado Melchiori: “La prima cosa che farò quando tutto tornerà normale? Difficile oggi dire quello farò. Penso di Convocare il direttivo per analizzare la situazione post coronavirus, come ne usciremo e vedere cosa fare nel nostro piccolo per aiutare la comunità a riprendere ‘vita’ a dare sostegno, a dare una mano. Poi sicuramente con Don Angelo una messa di ringraziamento per la fine della pandemia. Dopo questo si riprenderanno le attività consapevoli delle difficoltà ma più forti di prima”.

Anche il Capogruppo degli Alpini di San Giorgio in Salici Stefano Speri ci rivela che il suo primo pensiero sarà quello di mettersi a disposizione del territorio per poter fare tutto quello che è nelle sue forze per aiutare la sua amata Italia, e dopo di questo si concederà anche una bella scarpinata sul monte Baldo.

E per rimanere in tema, Stefano, in veste di corista del coro Alpino “Amici della Baita” di Lugagnano, la prima cosa che farà sarà quella di ritrovarsi con il suo amato gruppo e fare una bella cantata che fa sempre bene al cuore.

Un pensiero mi è subito corso alle persone che stanno svolgendo tutti i servizi a noi essenziali esponendosi in prima linea. L’Assessore Monia Cimichella, ci racconta che da tutto questo avrà imparato una cosa che le mancava nella sua esperienza di vita, ovvero la pazienza.

Il Comandante della Polizia Locale di Sona Roberto Mori, pure lui impegnato in prima linea in questi giorni difficili, invece non ha dubbi, abbandonerà posti di blocco e la mascherina per passare una bella serata in compagnia.

Dello stesso pensiero è anche Giorgia Adami, infermiera di Lugagnano e quindi più che mai coinvolta in questa situazione. Ci tiene però a sottolineare che per lei questo periodo in un certo senso non finirà mai perché è il suo lavoro. “Oggi è il Coronavirus, ma domani tornerà ad essere la meningite, l’HIV, l’epatite…”.

Non è la sola a ricordarci di quanto sia fondamentale il loro lavoro lo fa anche Franca, anche lei infermiera di Lugagnano, che ci confida esausta che se le sarà concesso riposerà per una settimana, cosa che non fa da anni e poi si recherà a trovare i suoi genitori anziani che purtroppo non abitano vicino.

Molto bello è notare come l’amore per gli anziani sia molto radicato nella nostra comunità, lo stesso pensiero è condiviso anche da Marisa, lavoratrice, moglie e mamma, che la prima cosa che farà sarà quella di andare a trovare la mamma anziana nella casa di riposo, ma anche Benedetta, 22 anni, ci racconta che non vede l’ora di poter riabbracciare in tutta serenità la nonna che viva da sola, oltre a poter godere nuovamente della sua piena libertà senza dover più giustificare ogni suo spostamento.

Si percepisce chiaramente nelle parole di tutti la voglia di libertà e normalità, che ad oggi sacrifichiamo per un giusto motivo. Anche Marco, 25 anni, ci racconta che il suo più grande desiderio è quello di poter riabbracciare “i butei” e la sua ragazza.

Ma in tutto questo potevo non domandarmi il nostro caro Direttore Mario Salvetti, che ci sta tendendo sempre informati ora per ora con l’aiuto della redazione del Baco, cosa farà quando tutta questa situazione finirà? Certo che no! Mario ci racconta che la prima cosa che farà sarà quella di invitare a cena il papà, una cosa ora impossibile. “Ritrovarsi a tavola – ci dice – sarà il vero segno che tutto sarà finito”.

Tutte questi desideri e sogni per il futuro mi hanno riempito il cuore e spazzato via la tristezza che stava avendo la meglio su di me. Ora sono convita più che mai, rispettiamo le regole rimaniamo positivi che andrà tutto bene e ogni singolo desiderio ritornerà ad essere normalità.