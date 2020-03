Coronavirus a Sona: chiusi parchi e parchetti pubblici su tutto il territorio. Chiuse anche le piazzole ecologiche

In queste ore, anche alla luce dei nuovi casi di contagio a Sona che portano il numero a cinque, il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi ha deciso nuove misure straordinarie, per limitare al massimo le occasioni di contatto tra cittadini.

Il Sindaco di Sona ha pertanto ordinato la chiusura tutti i parchi e parchetti pubblici presenti a Lugagnano (nella foto quello di via Volturno), Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona, nei quali pertanto da ora non si può più entrare fino al 3 di aprile.

Chiuse anche le piazzole ecologiche in tutto il territorio di Sona, mentre viene confermata e assicurata la raccolta dei rifiuti porta a porta.

