Coronavirus a Sona: 0456091290, ecco il numero del Comune per chiedere aiuto per la spesa o assistenza psicologica

Attenta alla tutela dei cittadini più in difficoltà, in questa fase particolarmente difficile in cui è assolutamente necessario restare a casa, l’Amministrazione comunale di Sona ha pensato a chi ha più bisogno attivando un numero di servizio dedicato all’emergenza coronavirus.

È nato così lo 0456091290, chiamando il quale è possibile chiedere aiuto per quanto riguarda la consegna di pasti caldi, spese alimentari e farmacologiche. Inoltre, viene offerto anche un servizio di trasporto sociale, in casi di assoluta necessità, e un supporto psicologico telefonico gratuito.

Allo sportello collaborano anche i Servizi Sociali, l’AULSS e l’ex Guardia medica. Insomma, un vero lavoro di squadra che porterà numerosi vantaggi alla comunità.

Si tratta di servizi che possono davvero fare la differenza per chi si trova ad affrontare un momento drammatico, come quello che stiamo vivendo, da solo o senza che la propria famiglia possa aiutarlo. Per questo motivo è importante che il numero non venga contattato impropriamente, al fine di consentire una corretta assistenza a chi ne ha più bisogno.

