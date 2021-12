Contro la violenza sulle donne: un progetto in memoria di Chiara Ugolini

Un progetto in memoria di Chiara Ugolini, per combattere la violenza sulle donne attraverso la sensibilizzazione nelle scuole.



Chiara è stata uccisa il 5 settembre scorso nel suo appartamento di Calmasino dal vicino di casa. La ventisettenne era conosciuta anche nella nostra comunità perché giocava nel Volley Palazzolo. Il suo è l’ennesimo caso di femminicidio.

Il progetto in sua memoria è stato promosso da un gruppo di ragazzi fra i 24 e i 30 anni, colpiti in prima persona dell’omicidio di Chiara. “Quest’evento drammatico – spiegano i promotori – ha evidenziato per noi l’urgenza di un’educazione sempre più precoce ai valori condivisi del rispetto e della libertà altrui”.

L’obiettivo numero 5 dell’Agenda 2030 pone come traguardo il raggiungimento dell’”uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze”. A questo scopo il progetto, che si sviluppa attraverso l’organizzazione di assemblee d’istituto per le scuole secondarie di secondo grado, si pone come strumento informativo e formativo volto alla maturazione di giovani consapevoli e capaci di vivere all’interno di una società civile. Nasce dalla volontà di sensibilizzare le future generazioni sul tema della violenza di genere, partendo dalla scuola.



All’iniziativa prenderà parte Luca Erbifori, consigliere comunale di Bardolino, che introdurrà gli interventi spiegando le motivazioni che stanno alla base del progetto e tratterà inoltre il passaggio dal Codice Rocco di epoca fascista al Codice Rosso, analizzando la normativa attuale e quindi la legge a tutela delle donne e dei soggetti che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti.

Interverrà poi Laura Conti, dottoressa in psicologia, che tratterà i diversi tipi di maltrattamento e gli aspetti intrinseci della violenza, spiegando quali sono i diversi fattori di rischio e di protezione, le conseguenze psicologiche e psicopatologiche, e i primi segnali di allarme.



Gli incontri si concluderanno con la testimonianza di amici e amiche di Chiara che porteranno la loro esperienza diretta, anche per dimostrare come questo fenomeno coinvolga tutti direttamente e ribadire una volta in più che non si può rimanere indifferenti.

Nella foto sotto, i promotori del progetto.