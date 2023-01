Contributi per le bollette: Ecco quanto arriverà da Roma ai Comuni del nostro territorio

Dal governo sono in arrivo a Verona e provincia circa due milioni e mezzo di euro per aiutare le amministrazioni comunali a pagare le bollette di gas e luce. Si tratta dell’ultima tranche di quanto previsto ancora dal governo Draghi a seguito della crescita anomala delle utenze legate all’energia.

Dagli amministratori locali però il commento è unanime: si tratta di stanziamenti certamente benvenuti ma che sicuramente non risolvono in alcuna maniera il problema. Il deficit a cui devono andare incontro anche i Comuni scaligeri per l’aumento delle bollette è molto più importante di quanto verrà coperto dai contributi governativi.

Quali comunque le cifre in arrivo per il nostro territorio? A Verona 788.807 euro, a Villafranca 56.813 euro, a Bussolengo 43.142 euro, a Sona 28.949 euro, a Valeggio sul Mincio 26.640 euro, a Sommacampagna 24.284 euro e a Castelnuovo del Garda 24.194 euro.