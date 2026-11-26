Vent’anni dopo il sequestro, la Sun Oil di Lugagnano è ancora un problema aperto. Sono cambiati i sindaci, sono arrivati finanziamenti regionali, sono state svuotate vasche e rimossi rifiuti. Ma l’ex impianto di via Molinara, alle spalle della Grande Mela, continua a richiedere interventi e risorse. Nel consiglio comunale del 22 ottobre il sindaco Gianfranco Dalla Valentina ha annunciato sopralluoghi di potenziali interessati e ha riferito che il Comune si è insinuato al passivo per quasi due milioni di euro. La ricerca di una soluzione passa ora attraverso una liquidazione giudiziale: una nuova fase di una storia nella quale gli annunci di svolta sono stati numerosi, mentre il risanamento completo resta da raggiungere.

“Abbiamo chiesto la messa in liquidazione della società”, ha spiegato Dalla Valentina durante l’esame del Documento unico di programmazione. Il sindaco ha riferito la nomina di un curatore e l’interesse di persone che hanno visitato il sito, chiesto documenti e avviato valutazioni per un’offerta.

Per capire che cosa rappresenti questo passaggio bisogna tornare alle origini: Sun Oil non nasce come un deposito di rifiuti abbandonati, ma come un’attività industriale che nel tempo cambia natura, fino a lasciare al territorio un’eredità ambientale, giudiziaria ed economica.

L’impianto risale agli anni Settanta, quando viene destinato al deposito di prodotti petroliferi. Negli anni Novanta si trasforma in un sito di trattamento di rifiuti speciali liquidi, senza ottenere le necessarie autorizzazioni all’esercizio di quell’attività. Nelle cisterne e nelle vasche, anche interrate, si accumulano materiali diversi, conferiti da numerose aziende. Il problema non è soltanto quanto vi sia stoccato: le strutture invecchiano e il sito si trova in una zona di ricarica degli acquiferi, dove la dispersione di sostanze può interessare le acque sotterranee.

La durata della vicenda si misura anche con le amministrazioni che l’hanno attraversata. Già durante il mandato di Raffaele Tomelleri, sindaco dal 1998 al 2003, si ragiona su una riconversione dell’area, arrivando a ipotizzarvi un polo ospedaliero. In altri momenti si discute di un campus dell’Università di Verona. Sono prospettive che non diventano realtà, frenate anche dal costo della bonifica. Seguono Flavio Bonometti, dal 2003 al 2008, Gualtiero Mazzi, dal 2008 al 2013, Gianluigi Mazzi, dal 2013 al 2023, e infine Gianfranco Dalla Valentina, in carica dal 2023. A ciascuno resta una parte del medesimo problema.

Il passaggio decisivo arriva nell’aprile 2006, con il sequestro dell’impianto per la gestione non autorizzata dei rifiuti. L’anno precedente la Regione aveva già revocato il provvedimento rilasciato nel 1999. Nel 2007 la custodia, inizialmente affidata al titolare Gianni Camillo Savoia, passa al sindaco Bonometti. Le cronache dell’epoca collegano la decisione agli accertamenti della polizia municipale sul rilascio in fognatura di migliaia di metri cubi di rifiuti, finiti nel sistema che fa capo al depuratore consortile di Sommacampagna.

Fin dall’inizio si tenta di coinvolgere anche le imprese che avevano conferito i materiali. Nel settembre 2007 il Baco documenta 390mila euro versati al Comune da una trentina di aziende per finanziare lo smaltimento; altre imprese devono provvedere direttamente. È già evidente la difficoltà che accompagnerà tutta la storia: rimuovere una parte dei rifiuti significa ridurre un rischio, ma non risolvere automaticamente la situazione dell’intero impianto.

Nel 2008, con Gualtiero Mazzi sindaco, si apre un duro confronto con la Provincia. Il 27 giugno viene rilasciata l’autorizzazione alle emissioni dell’impianto di lavaggio delle autocisterne, nonostante il parere contrario del Comune, che ricorre al Tar. In ottobre il Tribunale dispone il dissequestro di quel reparto, mentre l’area di trattamento dei rifiuti resta sequestrata. L’amministrazione teme che una ripresa dell’attività produca altri rifiuti prima della rimozione di quelli già presenti. Nello stesso autunno una perdita da una cisterna alimenta nuovi allarmi: il possibile interessamento della falda viene segnalato come un rischio da accertare, non come un dato già dimostrato.

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Il conflitto assume anche una dimensione pubblica particolarmente aspra. Nel 2009 Savoia distribuisce un dvd nel quale sostiene che dietro la chiusura dell’azienda vi siano interessi e manovre contro di lui, attaccando amministratori e altri protagonisti della vicenda. Si tratta della sua ricostruzione, contestata e non assimilabile a un accertamento giudiziario. Il caso Sun Oil diventa così anche uno scontro sulla destinazione urbanistica dell’area e sul rapporto fra proprietà e istituzioni.

La vicenda penale ha un percorso che va raccontato fino al suo esito. Il 17 settembre 2014 il Tribunale di Verona condanna Savoia a cinque anni e mezzo. Nel 2016 la Corte d’appello dichiara prescritto il reato di truffa e ridetermina in due anni e sei mesi la pena per il reato relativo al traffico illecito di rifiuti. Con la sentenza 35568 del 2017, depositata il 19 luglio, la Cassazione annulla la sentenza agli effetti penali perché anche il reato residuo è estinto per prescrizione. Respinge invece le doglianze sulle statuizioni civili. La condanna iniziale, quindi, non può essere presentata come l’esito penale definitivo.

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Intanto il Comune sostiene i costi della custodia. Nel 2014 il Baco ricostruisce oltre 460mila euro di spese fra il 2006 e il 2013, per vigilanza, controlli, energia e smaltimenti, con un onere annuo allora indicato in più di 65mila euro. Nel gennaio 2020, il conto riferito al periodo 2006-2018 viene quantificato in circa 900mila euro. Sono aggiornamenti della stessa lunga stagione di gestione e custodia, non importi da sommare fra loro. E sono soldi spesi per contenere il problema, senza avere ancora le risorse per eliminarlo.

Durante l’amministrazione di Gianluigi Mazzi si intensificano i tentativi di coinvolgere gli enti superiori. Il 10 aprile 2015 un sopralluogo porta a Sona i parlamentari Diego Zardini, Laura Puppato e Alessandro Bratti. Viene avviata la caratterizzazione dei rifiuti, cioè l’analisi necessaria a capire che cosa contengano effettivamente le cisterne, con la Consultech di Ferrara e il supporto dell’Università Federico II di Napoli. L’11 luglio dello stesso anno scoppia anche un incendio: bruciano sterpaglie nella parte non sequestrata, senza coinvolgere l’area di stoccaggio. Un episodio distinto dal problema dei liquidi, ma indicativo delle difficoltà di presidio del sito.

Nella notte fra il 7 e l’8 novembre 2018 un furto di circa venti quintali di rame lascia l’impianto senza alimentazione elettrica e mette in discussione il funzionamento delle pompe necessarie ai travasi di emergenza. Il sindaco torna a chiedere aiuto. Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, gli accertamenti di ARPAV e l’intervento della Prefettura descrivono strutture degradate, trafilamenti e problemi di tenuta. La preoccupazione riguarda soprattutto ciò che potrebbe accadere con un cedimento o con l’accumulo di acqua piovana nelle vasche.

In questo quadro arriva il dissequestro disposto dal Tribunale di Verona il 27 dicembre 2018, del quale il Baco dà notizia. Viene meno la custodia giudiziaria del sindaco e il sito torna nella disponibilità della società. È un passaggio giudiziario, non la certificazione che l’area sia stata ripulita. La società risulta già in liquidazione e Savoia ne è il liquidatore: questa fase va distinta dalla liquidazione giudiziale aperta quest’anno a Milano.

Il 5 aprile 2019 il sindaco Gianluigi Mazzi firma l’ordinanza n. 27, imponendo alla società di presentare entro sessanta giorni un programma di smaltimento. Trascorso inutilmente il termine, il Comune avvia l’intervento sostitutivo, con l’obiettivo di rivalersi sul soggetto inadempiente. Il 13 dicembre 2019 viene approvato in conferenza dei servizi il piano di smaltimento per la messa in sicurezza. Il costo complessivo viene allora stimato nell’ordine dei 14 milioni di euro: una stima progettuale dell’epoca, non un consuntivo né un preventivo aggiornato a oggi.

Per finanziare i primi interventi arrivano risorse della Regione Veneto. La delibera regionale n. 1675 del 19 novembre 2019 ricorda un primo contributo di 560mila euro e assegna ulteriori 587.846 euro. Nel 2020 si aggiungono 200mila euro e altri 320.961,08 euro attraverso il fondo di rotazione: complessivamente 520.961,08 euro da restituire, con il meccanismo previsto di rate annuali senza interessi. La distinzione è sostanziale: una parte dell’aiuto regionale è un finanziamento rimborsabile, non un contributo definitivamente acquisito dal Comune.

Nel quadro delle risorse disponibili illustrato nel 2022 figurano anche 140mila euro comunali a completamento del primo intervento da 700mila euro e 118mila euro provenienti da aziende conferitrici. Si arriva così a una disponibilità annunciata di oltre 1,9 milioni. Ma disponibilità finanziaria, somme effettivamente spese e costo dell’intera bonifica sono tre cose diverse. Le risorse consentono di procedere per parti, cominciando dai contenitori ritenuti più pericolosi, non di liberare tutto il sito.

Anche l’ingresso delle ditte diventa un contenzioso. Nel luglio 2021 e nel gennaio 2022 vengono segnalati impedimenti all’accesso. Il 21 gennaio 2022, dopo la chiusura dei cancelli, si procede all’apertura forzata con l’intervento della polizia locale e alla presenza dei carabinieri, consentendo di completare i campionamenti. L’11 maggio 2022 il personale della Teseco Bonifiche di Pisa entra per le operazioni di rimozione, questa volta accompagnato dallo stesso liquidatore. Il primo lotto riguarda cinque vasche, con Veneto Acque a supportare il percorso tecnico e amministrativo.

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Gianluigi Mazzi parla di una data storica. Ma anche su chi abbia fatto che cosa si apre una polemica. In un’intervista al Baco del dicembre 2022, Gualtiero Mazzi rivendica che gli svuotamenti erano avvenuti pure durante il proprio mandato ed erano cominciati con Bonometti: “Si tratta di piccoli, ma continui svuotamenti, che stanno continuando anche durante l’attuale amministrazione”. Il 2022 segna dunque l’avvio di quel programma di interventi, non il primo smaltimento mai eseguito nella storia della Sun Oil.

Nel maggio 2023, mentre si avvicinano le elezioni, Gianluigi Mazzi riferisce che la prima fase è completata, che sono stati svuotati vasche e serbatoi per oltre 1.500 metri cubi e che la spesa raggiunge circa 740mila euro. Sono dati relativi all’avanzamento degli interventi di smaltimento. Le dimensioni complessive del problema restano molto maggiori: il piano regionale aveva descritto un impianto con 51 serbatoi. I quantitativi riportati negli anni dalle fonti variano anche per unità di misura e data di rilevazione; non consentono di ricavare per semplice sottrazione quanto rifiuto resti oggi.

Con l’elezione di Dalla Valentina nel 2023 proseguono gli smaltimenti e i controlli. Nell’intervista di fine 2024 al Baco, il sindaco indica in 988mila euro la spesa raggiunta nel percorso di bonifica, richiamando inoltre il peso delle spese legali e dei ricorsi. Anche questo dato va letto con il proprio periodo e perimetro: non è un nuovo importo da aggiungere automaticamente ai 740mila euro indicati nel 2023. Sulla destinazione futura l’amministrazione si dichiara disponibile a valutare proposte, ma esclude politicamente un nuovo deposito di carburanti o un centro di trattamento dei rifiuti.

Alla fine del 2024 muore Gianni Camillo Savoia. La scomparsa del liquidatore aggrava la difficoltà di trovare un referente. Le fonti comunali descrivono una proprietà riconducibile a una società svizzera, comunicazioni senza risposta e una casella Pec non funzionante. I primi contatti e le ipotesi successorie riferiti all’epoca non equivalgono all’accertamento di un trasferimento dell’area: il punto concreto è che manca un interlocutore capace di garantire accesso, custodia e decisioni operative.

Il 22 aprile 2025 il Comune entra nuovamente forzando l’accesso, dopo diffide rimaste senza esito. In consiglio l’assessore all’ecologia Paolo Bellotti riferisce bacini pieni d’acqua, vegetazione che ostacola l’avvicinamento ai serbatoi e contenitori con perdite. Le fasi tre e quattro riguardano, tra gli altri interventi, sei container di rifiuti pericolosi e una vasca. Nel luglio successivo il sindaco conferma la rimozione dei sei container e indica per quelle fasi un costo di circa 250mila euro. Non è la bonifica integrale: sono ulteriori interventi sulle criticità individuate.

Nello stesso luglio 2025 il vento abbatte un tratto di circa 10-15 metri della recinzione lungo via Molinara. Il Comune diffida la società a ripristinarla, segnalando il pericolo per chi potrebbe entrare in un’area con vasche prive di protezione. Il deterioramento non riguarda quindi soltanto i contenitori dei rifiuti: coinvolge anche la sicurezza degli accessi e la possibilità di mantenere il sito sotto controllo.

Il nodo ambientale si aggrava con gli accertamenti resi noti nel settembre 2025. Il Comune aveva fatto realizzare nel dicembre 2024 un nuovo piezometro, un pozzo di controllo delle acque sotterranee. Il monitoraggio ARPAV del 22 maggio 2025 rileva anche lì il superamento della soglia di contaminazione per il tetracloroetilene. Il 18 agosto 2025 la Provincia comunica l’avvio del procedimento ambientale, con il sito qualificato come potenzialmente contaminato e la necessità di rimuovere i rifiuti, svolgere l’analisi di rischio e valutare la bonifica. Nello stesso periodo i tecnici comunali rilevano uno sversamento oleoso su circa 162 metri quadrati, con segni di manomissione.

Il Comune precisa però che l’acqua dell’acquedotto è sicura e potabile: nella comunicazione del settembre 2025 spiega che i prelievi avvengono da una falda più profonda e a monte dell’impianto. È una distinzione essenziale fra l’inquinamento rilevato nei punti di monitoraggio e l’acqua distribuita alle abitazioni. La consigliera regionale Anna Maria Bigon, il 9 settembre 2025, chiede alla Regione di assumere un coordinamento e di non lasciare il peso dell’intervento al solo Comune.

La richiesta di aiuto attraversa anche il consiglio dell’ottobre 2025 e il confronto promosso dal sindaco nel gennaio scorso con consiglieri ed enti competenti. Il punto resta la sproporzione fra i mezzi comunali e il costo di uno smaltimento completo. Nel frattempo si sviluppa la strada giudiziaria per individuare un referente e tutelare i crediti: nel consiglio del 29 luglio Dalla Valentina ne riferisce parlando di somme dovute per custodia, interventi e tributi non pagati.

I dati pubblici della procedura permettono oggi di precisare questo passaggio: la liquidazione giudiziale di Sun Oil Italiana è stata dichiarata il 23 giugno dal Tribunale di Milano, con il numero 406/2026. Il Portale dei creditori indica al 20 ottobre l’udienza per l’esame dello stato passivo. È dunque un percorso distinto dalla precedente liquidazione societaria e dotato di un interlocutore formalmente individuato.

Il 15 settembre sul portale della pubblicità giudiziaria del Tribunale di Milano è stato pubblicato un invito a manifestare interesse, con termine al 15 ottobre. L’avviso descrive un’area industriale e commerciale di circa 74mila metri quadrati, accanto alla Grande Mela. Non attesta un’aggiudicazione: precisa che ogni valutazione resta subordinata alle verifiche tecniche, ambientali, urbanistiche e autorizzative. L’allegato pubblicato reca inoltre la dicitura “Bozza per pubblicazione”. Le prospettive di trasformazione indicate in quel documento non possono quindi essere confuse con un progetto già approvato o con una vendita conclusa.

Si arriva così alle parole del 22 ottobre. Il sindaco rivendica una parte attiva del Comune nella ricerca di una soluzione e riferisce l’insinuazione al passivo per quasi due milioni di euro di crediti. Non è il costo totale della vicenda e non è una somma già recuperata: è la pretesa che l’ente chiede di tutelare nella procedura. “Lì ci arriveremo? Non ci arriveremo? Non ci è dato saperlo”, afferma Dalla Valentina, prima di richiamare il dovere di proteggere i soldi pubblici. In aula non annuncia un acquirente né l’accettazione di un’offerta.

La storia della Sun Oil contiene quindi interventi reali, finanziamenti ottenuti, rifiuti rimossi e controlli ambientali, ma anche opposizioni agli accessi, contenziosi, strutture deteriorate e riconversioni rimaste sulla carta. La liquidazione giudiziale apre una possibilità nuova; il suo esito dovrà però misurarsi con gli stessi nodi che hanno attraversato tante amministrazioni: chi sostiene il costo del risanamento, che cosa potrà diventare l’area e quanto denaro pubblico sarà recuperato. Per Lugagnano, dopo vent’anni dal sequestro, la soluzione sarà raggiunta quando questi interrogativi avranno risposte negli atti e negli interventi sul posto.

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