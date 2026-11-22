Dopo la pubblicazione dell’articolo del Baco sulle minacce di morte riferite dalla vicesindaca Monia Cimichella, Carlo Antonio Mazzola (nella foto di Mario Pachera) è intervenuto con un commento sotto la notizia, sulla pagina Facebook del giornale.

Il capogruppo di Rinascita per Sona ha espresso solidarietà alla vicesindaca e, tornando sulle pressioni che aveva raccontato nel consiglio comunale del 22 ottobre in relazione all’area Sun Oil di Lugagnano, ha aggiunto una preoccupazione che riguarda anche la propria sicurezza personale.

“Desidero tuttavia aggiungere, con altrettanta prudenza e sincerità, che quanto accaduto ha lasciato in me anche una preoccupazione per la mia sicurezza personale. È un sentimento che non intendo drammatizzare, ma nemmeno nascondere”, scrive Mazzola. Parole che portano il racconto oltre la difesa dell’indipendenza politica rivendicata in aula e danno conto delle conseguenze che, secondo il consigliere, l’esperienza ha avuto sulla sua serenità.

Il messaggio prende le mosse dalla vicenda di Cimichella, che nella stessa seduta aveva riferito minacce ricevute da un cittadino e annunciato l’intenzione di presentare denuncia alla Procura. Nel resoconto pubblicato dal Baco sono state ricostruite le sue dichiarazioni e la solidarietà espressa dal sindaco e dal presidente del consiglio. È sotto quell’articolo, condiviso su Facebook, che Mazzola ha scelto di rivolgersi direttamente alla vicesindaca: “Cara Monia, desidero esprimerti pubblicamente tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza”.

Il consigliere precisa però che i due episodi restano distinti: “Le nostre sono vicende diverse, che non intendo equiparare. Ci accomuna, però, il desiderio di poter svolgere serenamente il nostro mandato, senza che la preoccupazione entri nella nostra vita quotidiana”. Nel commento spiega anche di avere evitato ulteriori dettagli durante la seduta per la delicatezza della situazione e per rispetto delle persone coinvolte. “Non voglio formulare accuse, attribuire intenzioni o anticipare valutazioni che non mi competono”, aggiunge.

Per comprendere a cosa si riferisca occorre tornare alle comunicazioni iniziali del consiglio del 22 ottobre. Mazzola aveva raccontato di essere stato avvicinato, nei mesi precedenti, da una persona che si presentava come portatrice di interessi riconducibili all’ex Sun Oil e gli prospettava un progetto per il riutilizzo dell’area. Secondo la sua ricostruzione, gli era stato chiesto di sostenere pubblicamente l’iniziativa e, in caso di contrarietà dell’amministrazione, di intraprendere una dura opposizione contro il sindaco, anche sul piano personale.

Mazzola aveva dichiarato di avere risposto che qualsiasi proposta doveva essere valutata nel merito, in base alla legittimità, alla sostenibilità ambientale e all’interesse della comunità. A quel punto, aveva riferito, il tono dell’incontro sarebbe cambiato: “A seguito di questa mia posizione la conversazione ha assunto toni che ho percepito come fortemente intimidatori, con prospettazione di conseguenze negative anche sul piano personale ed economico”.

Nella comunicazione consiliare aveva posto una distinzione essenziale fra l’interlocutore e la società Sun Oil. Non aveva ricevuto documentazione che permettesse di verificarne la titolarità di diritti sull’area o l’effettiva legittimazione a rappresentare la proprietà. Aveva inoltre spiegato di non essere riuscito a effettuare una verifica diretta attraverso un recapito attendibile della società. Per queste ragioni non aveva attribuito i comportamenti descritti alla Sun Oil o ai suoi legittimi rappresentanti.

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Il legame politico del consigliere con il tema risale alla campagna elettorale del 2023, quando aveva proposto di valutare la riconversione dell’area attraverso un impianto per la produzione di idrogeno verde. Dopo le elezioni, aveva precisato in aula, non aveva più seguito direttamente trattative relative al sito e non conosceva eventuali accordi successivi, assetti proprietari o iniziative imprenditoriali in corso.

Davanti al consiglio, Mazzola aveva rivendicato la propria autonomia: “Il mandato che i cittadini mi hanno affidato non è negoziabile, non è a disposizione di interessi privati”. Aveva spiegato di volere lasciare agli atti l’accaduto per evitare che il silenzio potesse essere interpretato come acquiescenza o come volontà di nascondere circostanze capaci di condizionare il mandato. Le divergenze con la maggioranza, aveva aggiunto, restano parte del confronto democratico, ma devono fondarsi sui fatti e sulle scelte amministrative.

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Guardando a eventuali future deliberazioni sull’area, aveva annunciato l’intenzione di confrontarsi preventivamente con la segretaria comunale per valutare possibili ragioni di astensione o di allontanamento dall’aula. Una verifica da svolgere sulle singole circostanze, indicata come tutela dell’autonomia e dell’imparzialità del ruolo istituzionale.

L’ex stabilimento rimane al centro di una vicenda ambientale e amministrativa seguita da anni dal Baco, che nell’ottobre 2025 aveva raccontato le difficoltà del Comune nel trovare interlocutori per la messa in sicurezza del sito. Le pressioni riferite da Mazzola costituiscono un episodio distinto, che il consigliere ha descritto senza attribuirne la responsabilità alla società proprietaria.

Nel corso della seduta il sindaco Gianfranco Dalla Valentina aveva espresso solidarietà sia a Mazzola sia a Cimichella: “Non dovrebbero mai accadere situazioni come queste, di minaccia per la nostra attività”. Anche il presidente del consiglio Edgardo Pesce si era associato. Con il commento sulla pagina Facebook del Baco, Mazzola ha chiesto che il rispetto per chi esercita un incarico pubblico sia condiviso oltre gli schieramenti.

“Chi si impegna nelle istituzioni accetta il confronto, le critiche e anche il dissenso più deciso. Nessuno, tuttavia, dovrebbe arrivare a preoccuparsi per la propria sicurezza a causa del ruolo che ricopre”, scrive Mazzola. Il suo appello si rivolge a maggioranza e opposizione: “Prima delle idee politiche vengono le persone, la loro dignità e il diritto di vivere senza timore”. Il messaggio si conclude con l’augurio a Cimichella di ritrovare serenità nella vita personale e nell’impegno amministrativo.

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