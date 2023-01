Confermati gli odori provenienti da Matco in Val di Sona: Sarebbero dovuti ad “emissioni fuggitive”

Gli odori lamentati dai residenti della Val di Sona sono verosimilmente ascrivibili alle emissioni della Matco: questa è in sintesi la conclusione a cui è giunta Arpav, a seguito delle indagini ambientali effettuate dall’ottobre 2016 all’ottobre 2022. La ditta, specializzata nella produzione di guaine bitume-polimero e materiali isolanti, è da anni sotto la luce dei riflettori per le emissioni odorigene segnalate dagli abitanti della zona.

Ora arriva la conferma che gli odori lamentati provengono effettivamente, nella prevalenza dei casi, dall’impianto produttivo di via Campagnola (nella foto di Giulio Braggio).

Nello specifico, nella relazione presentata proprio da Arpav il 15 dicembre scorso, si legge che è stata individuata “la correlazione certa tra le emissioni della ditta, provenienti dall’impianto di produzione delle guaine bituminose, e la presenza sul territorio circostante, se pur in bassissime concentrazioni non significative in termini di inquinamento ambientale, delle sostanze riconducibili alla stessa attività”.

E si aggiunge che “alla luce di quanto rilevato, pur tenendo conto dell’effetto di diluizione in ambiente, non è da escludere che in certe condizioni atmosferiche, se pur in modo sporadico, possano essere avvertite maleodorazioni generate dalla attività produttiva della ditta”. In particolare, attraverso le analisi effettuate sono stati riscontrati valori significativi di alcune aldeidi, nelle quali è stata rilevata la presenza di composti carbonilici caratterizzati da soglie olfattive molto basse.

La relazione è stata oggetto di discussione nell’ambito di un incontro tenutosi lo scorso 15 dicembre presso la sala riunioni del Settore ambiente della Provincia, a cui hanno partecipato esponenti della Provincia stessa, del Comune di Sona, di Arpav, dell’Aulss 9 e di Matco.

Durante quell’incontro, il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi ha fatto presente che nel 2022 le segnalazioni sono state una sessantina e ha sollecitato la ditta ad esaminare tutte le possibili soluzioni tecniche funzionali a limitare il disturbo olfattivo lamentato dai residenti.

Oltre a ribadire la disponibilità di Matco a realizzare azioni di miglioramento, i rappresentanti della ditta hanno comunicato di ritenere che gli odori segnalati dai residenti nelle vicinanze dell’impianto non siano ascrivibili alle emissioni dal camino ma alle così dette “emissioni fuggitive”, che è possibile limitare riducendo i contatti con l’esterno, quindi ad esempio mantenendo chiusi i portoni e ottimizzando l’aspirazione interna.

Al termine della riunione, si è convenuto che entro il 31 gennaio Matco presenti una relazione tecnica, con relativo cronoprogramma, illustrante tutte le azioni che intende adottare per limitare le emissioni fuggitive originate dall’impianto. A febbraio sarà poi convocata una riunione per discuterne.

Il consigliere di maggioranza di Sona Paolo Bellotti, che segue le questioni ambientali ed era presente alla riunione, afferma: “Nonostante l’esiguo numero di segnalazioni, è stata confermata la presenza di emissioni odorigene nei dintorni dell’azienda. Azienda che ha confermato la volontà di intervenire per limitare il problema, e di questo siamo molto soddisfatti. Per quanto riguarda le analisi effettuate da Arpav, ci dispiace però aver constatato una scarsa collaborazione da parte dei residenti che lamentano la presenza di odori: sono infatti stati consegnati a due abitanti della zona dei dispositivi, detti ‘canister’, con la richiesta di utilizzarli per effettuare dei campionamenti di aria in presenza di odore presumibilmente riconducibile all’attività di Matco, ma a fronte di diversi mesi di disponibilità di tali dispositivi, è stata effettuata una sola rilevazione: una persona a cui il dispositivo è stato fornito non l’ha mai utilizzato, l’altra l’ha utilizzato una volta sola”.

Anche il sindaco Mazzi si dice dispiaciuto per questo, e afferma: “Mi auguro che ci sia anche da parte della comunità e non solo della politica la volontà di continuare a prestare attenzione a questa situazione. Per operare nel migliore dei modi, infatti, abbiamo bisogno della collaborazione dei residenti, perché questo consente di raccogliere dati oggettivi utili a pianificare interventi. L’obiettivo che dobbiamo porci è lavorare insieme per il bene comune”.

E, riferendosi all’impegno portato avanti dall’amministrazione nell’affrontare, per quanto di sua competenza, il problema delle emissioni odorigene lamentate in Val di Sona, conclude: “Sul tema ci siamo sempre, e continuiamo ad essere convinti che si possa arrivare ad una riduzione del disturbo olfattivo”.