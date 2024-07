Concorso alla finanza pubblica: Il Governo taglia fondi importanti ai Comuni. Il sindaco di Sona: “Colpiti i servizi”

Sembra veramente una mannaia quella che è piombata sui Comuni veneti, con l’elenco dei tagli che il Ministero dell’Interno ha pubblicato negli scorsi giorni. Tagli che complessivamente raggiungono l’importo di 85,5 milioni di euro. Già ne avevamo parlato in un’analisi del nostro Gianmaria Busatta.

Il Viminale ha infatti resa pubblica la tabella completa delle risorse decurtate di qui al 2028, scaricabile e consultabile qui. Nella tabella ai tagli è stato dato il nome più commestibile e quasi romantico di “concorso alla finanza pubblica”, ma tagli – ed importanti – restano e vanno a colpire sia i grandi capoluoghi che i piccoli Comuni.

Per restare sul nostro territorio, Sona nel solo 2024 vede una decurtazione delle risorse di 53.618 euro, Sommacampagna di 36.037 euro, Bussolengo di 55.894 euro, Castelnuovo del Garda di 57.712 euro, Valeggio sul Mincio di 53.761 euro e Villafranca di 85.378 euro. E questo solo per il 2024, appunto, in quanto poi le decurtazioni proseguiranno fino al 2028, in alcuni casi anche crescendo di anno in anno come importo.

Un grave problema per i sindaci, che si trovano a dover avere a che fare con tagli importanti che rendono ancora più complessa la gestione delle attività del Comune. A creare non pochi malumori è anche il fatto che ad essere colpiti sono soprattutto le amministrazioni impegnate nella gestione assai complessa dei fondi PNRR, attività tra l’altro ha significato e significa anticipare spese anche consistenti.

Altro tema che sta facendo molto discutere sono le tempistiche di questo provvedimento: avere l’ufficialità del taglio a luglio, quindi oltre la metà dell’anno certamente non aiuta i sindaci a gestire l’impatto di questi tagli. Senza dimenticare che a questi tagli si aggiungono quelli già previsti dalla spending review della legge di bilancio 2021. Non un buon momento per le casse dei Comuni.