“Concerto di Santa Cecilia”: Domenica il corpo bandistico di Sona tiene il tradizionale appuntamento musicale

Torna domenica prossima 20 novembre a Sona il tradizionale appuntamento musicale che festeggia la patrona della musica.

Alle 11.30 in sala del consiglio a Sona il corpo bandistico di Sona tiene infatti il “Concerto di Santa Cecilia”.

Il programma dell’evento prevede che, dopo la messa animata da ance, ottoni e percussioni, alle 11.30 ci si porterà in sala consiliare per il concerto che presenterà il nuovo repertorio originale per Orchestra a Fiati in preparazione al concorso regionale AMBAC del 2023.