Concerto di Natale per l’Istituto Comprensivo di Sona, appuntamento lunedì nella chiesa parrocchiale

Si tiene lunedì 16 dicembre, alle ore 18,30 nella Chiesa parrocchiale di Sona, il tradizionale concerto di Natale dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Virgilio.

“Quella di lunedì è un’occasione per presentare il lavoro fatto dalle alunne e dagli alunni dell’Istituto, sotto la guida esperta dei docenti di strumento della scuola – spiega la Dirigente scolastica Maria Federici, nella foto, che intervistiamo sul numero del Baco in edicola -. Un’occasione per mostrare i traguardi che gli studenti possono raggiungere e un appuntamento che ogni anno l’IC Virgilio ha il piacere di rinnovare, anche per augurare alle famiglie e a tutta la comunità un sereno Natale”.

Insieme agli studenti della secondaria si esibiranno anche gli alunni della primaria Aleardi e i piccolini della scuola dell’infanzia Cavalier Romani.

La scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Virgilio” di Sona offre in particolare l’opportunità di intraprendere gratuitamente e in orario curricolare pomeridiano, lo studio del violino, della chitarra, del pianoforte e della fisarmonica con docenti professionisti, diplomati e abilitati.

E’ un’opportunità che, dal 2006 ad oggi, ha consentito a molti studenti di approcciarsi ad un’attività coinvolgente e socializzante e che consta, per l’intero triennio di studi, di due lezioni settimanali: una lezione individuale (in orario concordato con le famiglie) e una lezione collettiva di teoria musicale o musica d’insieme, a seguito delle lezioni mattutine.