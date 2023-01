Con Vivi SanGiorgio una domenica sulla neve nel comprensorio sciistico di Racines-Giovo

Una gita sulla neve per stare insieme, conoscersi meglio e divertirsi: questo lo scopo della proposta lanciata dall’associazione Vivi SanGiorgio della parrocchia di San Giorgio Martire prevista per domenica 15 gennaio presso il comprensorio sciistico di Racines-Giovo a Bolzano.

L’invito è rivolto a tutti, sia a coloro che hanno la passione per lo sci, ma anche a chi vuole passeggiare optando per una ciaspolata o, più semplicemente, scendere con lo slittino fino al punto di ritrovo.

L’uscita prevede un costo di 25 euro a persona (compresi sia il trasporto che la colazione) e segue i seguenti orari: ritrovo ore 6.45 presso gli impianti sportivi di via Segradi a San Giorgio in Salici, per partire alle ore 7 (a metà del viaggio verrà offerta una colazione pocket), l’arrivo è previsto per le ore 10 ed il rientro alle ore 20 (il pranzo è lasciato libero ed ognuno può organizzarsi come preferisce).

Per informazioni sul programma ed iscrizioni si può contattare Diego al numero 3452217481, oppure Barbara al 3207908563.