Con le Olimpiadi il mondo torna a darsi la mano attraverso lo sport

Oggi venerdì 26 giugno inizia a Parigi, con la cerimonia di apertura, la 33esima edizione dei giochi olimpici dell’era moderna. La storia delle Olimpiadi nasce da molto lontano, i giochi furono istituiti nel 776 a.C. in onore degli dei dell’Olimpo.

Ogni quattro anni, e per una sola giornata, gli atleti della Grecia potevano partecipare a giochi in particolare di lotta, pugilato, corsa, lanci, tiro con l’arco. La competizione era riservata ai cittadini greci maschi liberi, erano esclusi gli schiavi, gli assassini e, pensate un po’, le donne. Che non potevano neanche assistere alle gare. Si istituiva in occasione dei giochi la “Tregua Sacra”, in tutto il territorio dovevano essere fermate le guerre in corso.

Nel 1896 Pierre De Coubertin, pedagogista e storico da il via ai Giochi Olimpici dell’era moderna, simboleggiati dal motto Citius, Altius, Fortius (più veloce, più alto, più forte), dai famosi cinque cerchi olimpici intrecciati – che rappresentano l’unione dei cinque continenti: verde per l’Europa, giallo per l’Asia, nero per l’Africa, blu per l’Oceania, rosso per l’America – dal percorso e dall’accensione della torcia olimpica, che simboleggia con il suo fuoco pace e amicizia, e le tre medaglie d’oro, d’argento e di bronzo.

Nel 1960 a Roma nascono anche le prime Paraolimpiadi ufficiali, ma di quello vi parlerò più avanti perché meritano un editoriale a parte. Una piccola premessa “storica” ci permette di capire da dove si era partiti per arrivare a questi giochi olimpici che in un momento così complicato a livello mondiale acquistano un valore estremamente importante.

Per chi come me ama lo sport, le Olimpiadi sono occasione per vedere atleti e atlete di tutto il mondo sfidarsi tra loro in tante discipline sportive e spesso senza pensare da dove arrivano questi atleti, alle loro storie personali. Ma vedremo atleti russi (senza bandiera) sfidare gli ucraini, vedremo israeliani sfidare palestinesi per citare solo alcune situazioni delicate. Il potere dello sport è anche questo, non ci dimenticheremo certo che questi popoli sono in guerra ma per un piccolo periodo potranno “affrontarsi” a suon di lanci, di corse, di salti.

Voglio pensarla come una piccola “Tregua Sacra” delle Olimpiadi antiche anche se probabilmente nessuno metterà a tacere le armi in questo periodo, per arrivare a quello servirebbe un cambiamento epocale di valori e di interessi politici e uno sguardo umano verso le tante persone comuni che pagano in prima persona comportamenti e azioni scellerati dei loro governanti. Ma questo è un argomento molto più grande e doloroso per me, mi auguro solo che attraverso lo sport arrivi anche un piccolo segnale di umanità, di libertà, di sana competizione sportiva, di pace.

Questa edizione dei Giochi segna anche un’importante svolta sociale e politica, per la prima volta le donne saranno lo stesso numero degli uomini, 5.250. Se pensiamo che le donne notoriamente praticano meno lo sport degli uomini, se pensiamo alle Olimpiadi Greche dove non potevano neanche assistere alle gare, questo è a mio avviso un traguardo molto importante. Non è certo un punto di arrivo in merito a diritti conseguiti dal mondo femminile, in alcuni paesi del mondo ancora le donne non possono praticare sport e vivono in situazioni di libertà molto limitata, però il dato mi conforta molto, sono i piccoli passi che portano ai grandi risultati.

Le Olimpiadi per la loro visibilità in tutto il mondo possono e devono portare messaggi importanti e spesso lo fanno. A volte sono di protesta, ricordo i pugni alzati dei due americani sul podio per manifestare contro il razzismo. Credo che i messaggi di cui tutti abbiamo bisogno oggi debbano essere l’unione, la pace, la libertà.

Atlete e atleti di tutto il mondo uniti sotto un’unica bandiera con cinque cerchi, non ci devono essere nello sport differenze sociali, di genere, lo sport è di tutti e per tutti. Ne abbiamo mille esempi, in particolare alle Olimpiadi, atleti che arrivano da tutto il mondo, da paesi ricchi e da paesi più poveri, storie che si intrecciano come quei magnifici cerchi e si incontrano su una pista di atletica, su un parquet di una palestra, su un trampolino per i tuffi.

Lo spirito di queste donne e di questi uomini non sarà certo quello di De Coubertin “l’importante è partecipare” ma sarà sicuramente quello di vincere, di portare al collo quella medaglia d’oro che li ripagherà di tutti i sacrifici negli allenamenti, di tutte le rinunce che hanno dovuto fare nella loro vita di atleti. E quando capiterà (capita quasi sempre) che a vincere non sarà il favorito ma la sorpresa del momento, l’emozione sua e nostra che lo guarderemo sarà ancora maggiore.

Non vinceranno tutti, ma sono sicura che tutti ricorderanno sempre la loro partecipazione. Io li invidio davvero molto, da sportiva era il mio sogno più grande.

Che i Giochi Olimpici abbiano inizio! Per me sarà come trovarmi in un mega parco di divertimenti, farò sicuramente il tifo per le atlete e gli atleti italiani, metterò la mia bandiera tricolore vicino alla tv, ma farò il tifo soprattutto per lo sport, quel meraviglioso strumento di gioia, di pace, capace, come solo lui sa fare, di regalare immense emozioni.