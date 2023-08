Con i giorni di Ferragosto torna la tradizionale sagra di San Rocco a San Giorgio in Salici

Come ormai lunghissima tradizione estiva torna da domenica 13 a mercoledì 16 agosto la sagra a San Rocco, contrada di San Giorgio in Salici.

Il Comitato organizzatore, che quest’anno festeggia i 45 anni di attività, si è dovuto impegnare molto più degli anni scorsi per preparare gli spazi della manifestazione a causa degli alberi sradicati dalla terribile bufera di lunedì 24 luglio scorso. Il secolare “pirlar”, purtroppo, non darà più l’accoglienza della sagra.

Le difficoltà degli ultimi giorni non hanno fatto scemare l’entusiasmo degli organizzatori, come sempre felici di creare un’occasione per i residenti di rinsaldare i rapporti tra di loro e ai numerosi “emigrati” di ritrovare vecchi amici e conoscenti.

Durante le quattro serate, a partire dalle ore 19.30, saranno preparate le consuete ed apprezzate pietanze. “In particolare, – ci racconta Giorgio Granuzzo, uno degli infaticabili organizzatori – segnaliamo i primi piatti: il risotto col tastasal, i garganelli al sugo di coniglio e gli gnocchi al gorgonzola; per i secondi piatti suggeriamo le grigliate e il luccio in salsa. Naturalmente il tutto sarà valorizzato dagli ottimi vini prodotti in zona”.

Anche quest’anno la festa sarà esclusivamente dedicata alla ristorazione e alla convivialità e non è prevista l’esibizione di orchestre. Una nuova iniziativa prevede invece per domenica 13 agosto dalle ore 10,30 davanti alla chiesa una simpatica mostra di trattori d’epoca forniti dagli agricoltori delle zone limitrofe.

Non meno importanti i momenti religiosi, che si tengono domenica 13 e martedì 15, festa dell’Assunta, con la celebrazione della messa alle ore 9,15, mentre mercoledì 16, festa del Patrono San Rocco, la celebrazione avverrà alle ore 17.