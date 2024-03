Con Giovanni Quintarelli se ne va un’altra storia importante di Lugagnano

Con la scomparsa di Giovanni Quintarelli, classe 1944 e titolare della omonima e storica cartoleria, si chiude un’altra delle belle storie che rendevano Lugagnano una vera comunità, prima che un paese.

Ma come nasce questa storia? Era stato proprio Giovani a raccontare al Baco, nel 2017 in occasione del cinquantesimo della sua cartoleria, che, dopo aver fatto il militare, con i suoi familiari, in particolare la sorella, aveva provato ad aprire una cartoleria in via don Fracasso. Un tentativo che fu un successo. Quando poi nel 1971 si era sposato, aveva continuato l’attività con la moglie Annamaria Ferraro e, in un secondo momento, con le figlie Katia e Vania. Che tutt’ora la gestiscono.

Giovanni, con l’emozione nella voce, in occasione di quel cinquantesimo si era immerso nei ricordi e ci aveva spiegato che in quegli anni Lugagnano aveva appena 3500 abitanti e in paese, oltre al tabaccaio, c’era poco nulla a livello commerciale. “Nei primi tempi vendevamo i dischi da quarantacinque e trentatré giri, nastri, sacchetti per il pane e francobolli da collezione per fare alcuni esempi. Poi, con il passare degli anni, i cambiamenti avvenuti ci hanno spinti ad ampliare l’offerta di oggettistica e regalistica, sempre tenendo però gli articoli di cartoleria e cancelleria come punto di forza”, ci aveva raccontato.

Giovanni Quintarelli con la moglie e le due figlie in occasione del cinquantesimo della cartoleria nel 2017 (foto Mario Pachera). Sopra, Giovanni in uno scatto recente (foto Gaetano Fattori)

Molto affettuosa era stata anche la narrazione di come fosse organizzata la cartoleria. “Io mi sono sempre occupato dell’aspetto organizzativo: allestire il magazzino, fare viaggi per ritirare i prodotti e così via – ci aveva spiegato -. Mia moglie ha curato più l’immagine del negozio e il rapporto con i clienti, assieme a Katia e Vania. Inutile dire che è un lavoro faticoso, senza orari fissi: per fare un esempio, durante i 35 anni in cui abbiamo fatto parte di una cooperativa di cartolerie di Verona, ci trovavamo con i colleghi due sere a settimana per ordinare e dividere la merce arrivata in base alle necessità di ciascuno. Poi, come tutte le attività in proprio, chiusa la porta al pubblico inizia la parte del lavoro sicuramente meno visibile ma necessaria per offrire sempre novità e articoli del settore al pubblico”.

Per noi bambini degli anni Settanta Giovanni e la cartoleria Quintarelli sono sempre stati un luogo che molto si avvicinava ad una casa di parenti. Dove si veniva accolti ed ascoltati, dove ci si poteva addirittura trovare con gli amici, nei pomeriggi dopo il catechismo. Indimenticabili le interminabili partite “a figurine” disputate proprio accanto alla porta d’ingresso di quella storica cartoleria.

Con Giovanni, già l’abbiamo detto, se ne va un pezzo dell’anima di Lugagnano. Che certamente non verrà dimenticata. Alla moglie, alle figlie ed ai tanti che gli hanno voluto bene vadano le condoglianze del Baco.

Giovanni e la moglie Annamaria in occasione del premio alla carriera ricevuto dalla Confcommercio nel 2015