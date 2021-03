Con Filippi Assiservice di Bussolengo la polizza assicurativa è più leggera e la protezione garantita

Ascolta questo articolo

Redazionale

Potrebbe capitare a tutti di essere chiamati in causa per danni che involontariamente noi stessi, i nostri famigliari, i nostri animali domestici o chi sta operando per la manutenzione della nostra abitazione possono arrecare a terzi.

La buona fede e la “non volontarietà” nel commettere un atto che lede un terzo non è sufficiente a garantire, quasi sempre, la chiusura di una controversia con la classica stretta di mano. A maggior ragione se il danno arrecato risulta essere mediamente consistente nel valore economico che gli viene attribuito. Affidarsi al caso e alla forma mentis che “tanto non succede” e “se succede ci pensiamo al momento” può rivelarsi pericoloso. Che fare quindi?

Una polizza Capofamiglia prevede un rimborso dei danni che causiamo a terzi. È una copertura assicurativa che viene estesa a più ambiti afferenti alla sfera personale:

Vita Privata : RC Capofamiglia che prevede il rimborso dei danni che tu o la tua famiglia potete involontariamente causare ad altri.

: RC Capofamiglia che prevede il rimborso dei danni che tu o la tua famiglia potete involontariamente causare ad altri. Gestione della cassa : Risarcisce i danni causati involontariamente ad altri nella gestione della tua abitazione, anche quando affitti una casa per le vacanze.

: Risarcisce i danni causati involontariamente ad altri nella gestione della tua abitazione, anche quando affitti una casa per le vacanze. Speciale animali domestici: Risarcisce i danni causati involontariamente ad altri dai tuoi animali domestici. Viene prestata copertura anche per quelle razze che sono considerate “pericolose”.

Risarcisce i danni causati involontariamente ad altri dai tuoi animali domestici. Viene prestata copertura anche per quelle razze che sono considerate “pericolose”. Tutela Legale: Fornisce una consulenza professionale o un supporto legale per la difesa dei tuoi diritti nella vita di tutti i giorni.

Il costo annuale di una polizza assicurativa di questo tipo è tutto sommato contenuto e nemmeno paragonabile all’eventuale costo di copertura del danno arrecato che una persona dovrebbe assumere in proprio.

