Comunicazione menzognera: “Gaslighting” è la parola dell’anno per il più influente dizionario d’America

Il temine “gaslighting” indica l’atto di manipolare le credenze altrui e la Merriam-Webster — la più antica società editrice di dizionari d’America che registra 100 milioni di pagine visualizzate al mese sul proprio sito — l’ha scelta come parola dell’anno che sta volgendo al termine, in virtù dell’incredibile aumento delle sue ricerche, +1740% rispetto al 2021.

Ma cos’è il “gaslighting”? Sul dizionario Merriam-Webster si legge “Manipolazione psicologica che durante un lasso di tempo prolungato induce la vittima a mettere in dubbio la validità dei propri pensieri, la propria percezione della realtà o dei ricordi, e porta a confusione, perdita di sicurezza e autostima, incertezza delle proprie emozioni e salute mentale” con riferimento ad una delle più subdole forme di violenza psicologica e di controllo esercitabili tra due persone.

Proseguendo nella lettura, la definizione amplia il proprio orizzonte di riferimento e descrive, tristemente, quest’epoca di disinformazione caratterizzata da fake news, deep fake e negazionismi che stanno governando l’informazione allo scopo di fuorviare l’interpretazione altrui per il vantaggio personale di qualcuno di specifico.

L’etimologia della parola “gaslighting” — che spiega la prima definizione — trae origini da un’opera teatrale del 1938 e coopta il titolo del film datato 1944 che valse a Ingrid Bergman il premio Oscar per l’interpretazione di una donna manipolata dal marito al punto di dubitare totalmente in sé stessa.

Nel 2022, l’utilizzo della parola si presta a contesti di applicazione ben più ampi, che spaziano dalla comunicazione politica a quella medica e ambientale. E se, in linguistica, il processo mediante il quale una parola con un significato specifico ne assuma uno più generale è piuttosto comune, come conseguenza dell’utilizzo innovativo e generativo della lingua da parte delle persone, ciò che stupisce è la rapida crescita di utilizzo, nella lingua inglese, della parola “gaslighting”.

Soprattutto il fatto che la sua ricerca non sia associata a picchi di curiosità (ad esempio uno specifico evento come il Covid-19) ma ricercata frequentemente ogni singolo giorno dell’anno per definire la percezione dell’inganno.

La contemporaneità del termine “gaslighting” è evidentemente figlia del nostro tempo e questo è, per me, semplicemente desolante. Tuttavia, il fatto che si sia guadagnata, oltreoceano, il primato di parola dell’anno potrebbe indicare una sorta di risveglio collettivo delle coscienze, l’avvertito bisogno di un maggiore senso critico nella fruizione dei canali di comunicazione e di una rinnovata sensibilità nel riconoscere anche le più sottili forme di manipolazione e violenza psicologica.

Non consola, ma dona speranza nel futuro.