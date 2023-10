Comune di Villafranca: Al via l’importante progetto di “Cittadinanza Attiva”

L’amministrazione comunale di Villafranca del sindaco Roberto Dall’Oca ha deciso di attivare un importante ed inclusivo servizio di volontariato civico, denominato “Cittadinanza Attiva”, finalizzato a coinvolgere persone residenti nel territorio villafranchese per occuparsi di attività e di servizi a favore della collettività.

Nelle linee guida del progetto si legge che il servizio di volontariato civico sarà svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita, con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell’interesse generale.

“Il servizio di volontariato civico – prosegue il documento – è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l’obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l’istituzione locale e tra i cittadini stessi. Il volontario civico è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale, attore dello sviluppo locale”.

Per capire meglio di cosa si tratta e per sapere come poter far parte del servizio è possibile partecipare ad uno dei tre incontri programmati proprio per illustrare nel dettaglio il progetto. Il primo incontro si tiene venerdì 3 novembre alle ore 18 presso il Centro Anck’io in via della Speranza 11 a Villafranca. Il secondo si tiene venerdì 10 novembre alle ore 18 presso il Centro sociale Quaderni ed il terzo giovedì 16 novembre alle ore ore 17.30 presso Centro Sociale Dossobuono.