Comune di Sona: Nominati i 24 componenti delle quattro consulte di frazione

Il consiglio comunale di martedì scorso 23 novembre, a seguito delle comunicazioni del sindaco e dei consiglieri e dell’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, è entrato subito nel vivo dell’attività politica e amministrativa con la nomina dei componenti delle consulte di frazione.

Le consulte sono un organismo di cittadinanza attiva, non politico, ma civico, avente lo scopo di avvicinare la comunità locale all’amministrazione di Sona con una funzione consultiva e propositiva. Entrambe le funzioni si realizzano grazie a un rapporto di collaborazione e dialogo con l’amministrazione comunale, la quale può chiedere un parere preventivo alle consulte in merito a interventi di varia natura, dal piano di assetto del territorio alla valorizzazione della rete commerciale della frazione. Come, ad esempio, le intitolazioni di vie, spazi ed edifici comunali ubicati nella frazione.

Attraverso un documento semestrale, inoltre, le consulte possono riassumere all’amministrazione anche le esigenze e le necessità del territorio, indicando proposte o indicazioni di intervento.

A causa dell’attuale emergenza sanitaria per cui è vigente il divieto di assembramento, l’elezione dei componenti delle Consulte è avvenuta in consiglio comunale con queste regole: ai gruppi di maggioranza è spettata la nomina dei due terzi dei componenti di ogni Consulta, mentre ai gruppi di minoranza il terzo rimanente.

“La nomina dei componenti non è stata semplice – ha ammesso il consigliere Bellotti durante il Consiglio comunale – dato che, da parte del mio gruppo di maggioranza che rappresento, non avevamo vincoli o riserve verso nessuno dei cittadini candidati. Li avremmo votati tutti. Ma il regolamento ci impone delle scelte, e quindi dispiace per chi non è stato nominato”.

Anche il consigliere di maggioranza Antonella Dal Forno esprime un sentito ringraziamento verso tutti coloro che si sono candidati per la propria comunità. “Invito, infine, i cittadini non espressamente individuati all’interno delle Consulte a offrire comunque il proprio contributo alle consulte di frazione, collaborando con gli eletti”.

Molta fiducia allo strumento delle Consulte è stata espressa anche dal consigliere di maggioranza Maurizio Moletta e dai Consiglieri di minoranza Nicolò Ferrari e Gaspare Di Stefano, che sottolineano l’importanza e il valore della cittadinanza attiva e alla partecipazione civica di tutta la comunità.

Consulta di Sona (cinque componenti)

Quota maggioranza

Simone Battistella

Ceschi Ezio Luigi

Stefano Torregrossa

Quota minoranza

Gaetano Bellè

Luca Ceriani

Consulta di Lugagnano (nove componenti)

Quota maggioranza

Gerardino De Meo

Alessandro Donadi

Erica Ederle

Alessandra Mazzi

Bruno Stevanoni

Letizia Zanetti

Quota minoranza

Irene Benedetti

Nicolò Bergamin

Gianmaria Busatta

Consulta di San Giorgio in Salici (cinque componenti)

Quota maggioranza

Marco Oliosi

Laura Stevanoni

Morris Vantini

Quota minoranza

Gianluigi Sette

Filippo Zandonà

Consulta di Palazzolo (cinque componenti)

Quota maggioranza

Barbara Anzi

Dario Giacomelli

Dennis Turrin

Quota minoranza

Matteo Danese

Cristiano Scattolin

Sul prossimo numero del Baco, in uscita dal 18 dicembre, dedicheremo un ampio approfondimento al tema delle consulte di frazione attraverso un’intervista al presidente del consiglio Mattia Leoni (nella foto di Mario Pachera).

Nel frattempo, da parte della redazione del Baco un prezioso augurio di buon lavoro a tutti i componenti delle consulte eletti (quattro dei quali, tra l’altro, sono componenti attivi della redazione del Baco).