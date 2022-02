Comune di Sona: Dal 2022 aumentano le indennità per sindaco ed assessori, lo prevede la legge di bilancio

Sin dalla fine dell’estate 2021 si sono rincorse voci sulla possibilità di aumento delle indennità di sindaci e assessori dei Comuni.

La disciplina in materia d’indennità degli amministratori locali non è stata mai rivista organicamente, ma è stata oggetto d’interventi legislativi episodici ed occasionali, ora in termini di tagli, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, ora in termini di aumenti, per riconoscere il ruolo degli amministratori locali di fronte ad una realtà sociale sempre più complessa da amministrare. Ma l’incremento strutturato delle indennità degli amministratori pubblici è diventato realtà dopo molti anni solo alla fine del 2021, con la legge di bilancio 2022.

Nella legge viene rideterminata l’indennità di funzione dei sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, prendendo a riferimento il trattamento economico dei presidenti delle Regioni, individuato in 13.800 euro. In pratica, l’indennità dei sindaci viene incrementata in percentuale allo stipendio dei presidenti delle regioni. Per i Comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti come il Comune di Sona, che di abitanti ne conta 17.688, l’indennità del sindaco viene stabilita dalla legge nel 30% di quella del presidente della Regione, spalmando in tre anni l’aumento rispetto all’attuale importo percepito.

La norma consente, quindi, di aumentare l’indennità di funzione del sindaco per l’anno 2022 al 45% di quell’adeguamento, arrivando al 68% con l’anno 2023. La stessa percentuale di adeguamento viene applicata alle indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale.

La quota del 100% dell’aumento dell’indennità per sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del consiglio comunale andrà a pieno regime con l’anno 2024.

Per il 2022, quindi, come previsto con determina n. 10/2022 del responsabile del settore amministrativo del Comune di Sona dottoressa Gasparini, l’indennità del sindaco Gianluigi Mazzi passa da 2.788,87 euro a 3.396,88, quella del vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina da 1.533,88 euro a 1.868,28 euro, quella degli assessori Gianmichele Bianco, Monia Cimichella, Roberto Merzi, Elena Catalano e del presidente del consiglio comunale Mattia Leoni passa da 1.254,99 euro a 1.528,60 euro. Importi che sono ovviamente lordi e che, inoltre, vanno ridotti nel caso di amministratori che dal punto di vista lavorativo siano dipendenti non in aspettativa.

Il sindaco Gianluigi Mazzi, interpellato dal Baco, spiega che “i sindaci sono la ‘prima linea’ dello Stato rispetto alle esigenze e alle domande dei cittadini. Svolgono un ruolo prezioso ed appassionato nel prendersi cura delle proprie comunità e, nel farlo, sono gravati da responsabilità quotidiane importanti, spesso penali, che da sempre non sono correttamente soppesate. Ritengo perciò che adeguare l’indennità di funzione di un sindaco in relazione alle enormi responsabilità che si assume, voglia dire restituire dignità all’esercizio di un ruolo fondamentale per la Repubblica. É infatti lo Stato che, attraverso l’ultima legge di bilancio, ha imposto ai Comuni che il compenso degli amministratori sia almeno parametrato a quello del presidente della giunta regionale o del consigliere regionale, secondo una proporzione legata alla dimensione demografica del Comune stesso”.

“Questo consentirà – indica il sindaco di Sona – che, nel 2024, l’importo lordo annuale si avvicini a quello che percepisce una qualsiasi figura responsabile dipendente del Comune, che da sempre riceve un riconoscimento economico superiore a quello del legale rappresentante: un vero paradosso! Aumento che io vedrò in parte, in quanto sarà a regime nel 2024, mentre io terminerò nel 2023. Si critica lo stipendio dei politici nazionali e regionali, che sono ben diversi da quelli degli amministratori locali: per esempio nei Comuni piccoli oggi il sindaco riceve meno dei soggetti che godono del reddito di cittadinanza. Oppure non si sa che quando un sindaco ricopre anche altri ruoli, nel mio caso quello di presidente della conferenza dei sindaci e di presidente del consiglio di bacino Verona nord, per questi non viene retribuito. Spero di sbagliarmi, ma credo che nel 2023 questi aumenti non saranno sufficienti a determinare una corsa per ricoprire il ruolo di sindaco. Se oggi sempre meno persone, soprattutto giovani, vogliono candidarsi per una carica così bella e faticosa allo stesso tempo, è anche perché fare il sindaco è diventato troppo pericoloso, senza le giuste tutele”.