Comune di Sona: attenzione alle date della raccolta differenziata durante le festività. E nuove modalità per la carta

Il Comune di Sona raccomanda di prestare particolare attenzione durante il periodo delle festività natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio al calendario della raccolta rifiuti distribuito ad inizio anno, in quanto la raccolta di alcune tipologie di rifiuto avverrà in giorni diversi rispetto al normale calendario.

Un ulteriore avviso riguarda la raccolta della carta “porta a porta”. La carta deve essere contenuta all’interno di borse/scatole di carta o impacchettata e legata con nastro adesivo o spago.

A partire dal primo primo gennaio 2020 non sarà, infatti, più ammesso l’utilizzo di contenitori in plastica per la raccolta della carta. La modalità oggi forse prevalente per lasciare la carta in strada in attesa di essere raccolta.

La carta, spiegano sempre dal Comune, deve essere esposta facendo in modo che a seguito di eventi atmosferici come pioggia e vento non venga sparsa su marciapiedi e strade. Inoltre, gli scatoloni e i pacchi di carta non devono essere troppo pesanti – massimo 15 kg per ogni contenitore/scatola – al fine di consentirne il sollevamento a mano da parte degli addetti al servizio di raccolta.