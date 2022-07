Comune di Sona: affidata per 22mila euro la manutenzione delle staccionate in legno presenti negli spazi pubblici

Ancora nel 2021 il Comune di Sona aveva affidato l’incarico per la manutenzione straordinaria delle staccionate in legno presenti all’interno di alcune aree comunali ad una ditta di Roverè Veronese, per un importo di 18mila euro più IVA.

Nel corso degli interventi – scrive ora in una determina dell’8 luglio il responsabile comunale del settore servizi tecnologici, ecologia, strade, servizio piano del verde e gestione parchi – è però emersa la necessità di procedere con la sostituzione e riparazione di ulteriori parti in legno deteriorate, che non rientrano nell’affidamento iniziale.

Per questo motivo, il Comune ha affidato alla medesima ditta l’incarico di provvedere alle manutenzioni aggiuntive per un ulteriore importo di 4.875 euro, che portano il costo complessivo dei lavori a 22.875 euro più IVA.