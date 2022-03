Compie 102 anni don Luigi Boscaini, sacerdote salesiano di Lugagnano

Oggi, sabato 12 marzo, sono cento e due primavere per don Luigi Boscaini, dei quali settantaquattro vissuti nella veste di sacerdote salesiano.

Ultimo di “dieci fratelli viventi”, Luigi visse con la sua famiglia a San Giovanni Lupatoto fino al 1932, quando il padre acquistò dei terreni agricoli a Lugagnano, paese in cui la famiglia Boscaini ha poi messo radici.

Il 4 luglio del 1948, anno della sua ordinazione presbiterale, ci fu il suo ingresso nella frazione di Sona, addobbato a festa per l’occasione. “Il mio sacerdozio era una speranza per tutta la mia famiglia e anche per la parrocchia di Lugagnano, presso cui da anni non maturavano vocazioni maschili”.

Da alcune testimonianze che abbiamo raccolto quel 4 luglio fu una giornata di grande festa, che richiese tantissima preparazione e che regalò un’enorme soddisfazione alla famiglia Boscaini, al Parroco di allora don Enrico Brunelli e a tutto il paese. Una festa di tutta la comunità, che la mamma Elisa ha voluto valorizzare portando, grazie all’aiuto dei nipoti, doni alle famiglie meno abbienti del paese. “Una piccola data storica per la parrocchia – afferma don Luigi – e che ricordo con molto affetto”.

Il 4 luglio 1948 ci fu il suo ingresso nel paese di Lugagnano, addobbato a festa per l’occasione.

Il Baco ebbe la preziosissima occasione di intervistare don Luigi due anni fa, in occasione dei suoi cento anni: fu una testimonianza affettuosa e profonda.

A don Luigi tantissimi auguri da parte della famiglia Boscaini, dalla comunità di Lugagnano che l’ha conosciuto e dalla redazione del Baco.