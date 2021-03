Compie 101 anni don Luigi Boscaini, sacerdote salesiano di Lugagnano

Ascolta questo articolo

Ogni anno che passa è una primavera da cui ripartire. Oggi, venerdì 12 marzo, sono cento e uno primavere per don Luigi Boscaini, sacerdote salesiano dal 1936, anno della vestizione solenne.

Ultimo di “dieci fratelli viventi”, Luigi visse con la sua famiglia a San Giovanni Lupatoto fino al 1932, quando il padre acquistò dei terreni agricoli a Lugagnano, paese in cui la famiglia Boscaini ha poi messo radici.

Durante gli oltre settant’anni di sacerdozio don Luigi ha ricoperto vari ruoli di responsabilità nelle opere salesiane. “Ho sempre fatto fatica – ammette don Luigi –. Vivere in mezzo ai giovani e ai confratelli salesiani per crescere insieme dentro uno spirito ordinato e in un clima di famiglia, non è mai stata cosa facile. Anche l’impegno nel contesto scolastico mi è costato un po’ di fatica, ma l’ho sempre fatto volentieri. L’educazione ai giovani avviene vivendo con loro, in mezzo alle loro fatiche, ai loro sogni e alle loro speranze. Un po’ come fratelli maggiori che comprendono, incoraggiano e aiutano”.

All’alba della primavera del 2020, prima che la crisi del Coronavirus stravolgesse le nostre vite e rimandasse a data da destinarsi i festeggiamenti del compleanno quest’anno e del centenario l’anno scorso, il Baco ebbe la preziosissima occasione di intervistarlo. La testimonianza è disponibile sul nostro sito a questo link.

A don Luigi tantissimi auguri da parte della redazione del Baco.