Comitato Genitori di Lugagnano: Ottimi risultati e ancora tanti i progetti per il 2023

Chiuso il 2022 e appena entrati nel nuovo anno, incontriamo Christian Bulgarelli, presidente del Comitato Genitori di Lugagnano (nella foto di Mario Pachera), per il fare il punto della situazione e conoscere i progetti futuri del gruppo.

Ci racconta com’è andato questo primo quadrimestre di attività nell’anno scolastico 2022/2023. Si ritiene soddisfatto?

Direi proprio di sì. Il Comitato continua con impegno la sua attività nel territorio, a supporto delle famiglie che ruotano attorno all’Istituto scolastico di Lugagnano. In primis con l’attività del Piedibus, che accompagna ogni mattina gli alunni della primaria dislocati nei due plessi. A settembre siamo partiti aggiungendo una linea a quelle già in corso. Attualmente dunque due linee per plesso per un totale di 48 bambini e circa 30 accompagnatori. A dicembre siamo stati presenti ai mercatini natalizi di piazza a Lugagnano e nonostante il tempo particolarmente avverso abbiamo raggiunto ottimi risultati. La cifra raccolta verrà donata alla scuola, cercando di soddisfare a rotazione le varie fasce scolastiche, questa volta a favore della Pellico 1.

Una bellissima iniziativa.

In passato sono stati acquistati strumenti musicali per gli alunni delle scuole medie, l’anno scorso abbiamo donato materiale di consumo alla scuola materna e adesso la nostra intenzione è di fare un acquisto, che verrà concordato con la responsabile di plesso, ma che vogliamo possa essere di utilità nel tempo a più alunni come ad esempio una TV Led con impianto audio. Manteniamo attivi i rapporti con il Circolo Noi e con il gruppo Che Scatole! con cui condividiamo l’interesse a mantenere unite le famiglie e a creare momenti di condivisione e divertimento con bambini e ragazzi del paese.

Quali sono i progetti in cantiere attualmente?

Il più prossimo è la sfilata di carnevale. Saremo presenti anche quest’anno in apertura al corteo e visto il successo dell’edizione precedente, stiamo cercando un accordo con il Gruppo Underground per essere più attrezzati e preparati. Entro la fine dell’anno scolastico vorremmo organizzare la giornata del grembiule disperso per poter distribuire i grembiuli abbandonati a scuola. Sembrerà impossibile ma ogni anno ne vengono lasciati in quantità significativa e non trovano più i rispettivi proprietari. Sarebbe una buona occasione per le famiglie in difficoltà ma anche un gesto ecosolidale e antispreco.

Avete in programma altre iniziative?

L’ultimo giorno di scuola ci sarà la colazione di gruppo, ancora da organizzare nei dettagli, per tutti i bambini del piedibus, le loro famiglie e gli accompagnatori. Ovviamente anche quest’anno sfilando a suon di musica e coloratissimi per le vie del paese. Un altro obiettivo entro la fine dell’anno scolastico è quello di riuscire a fare un’assemblea in presenza. Ci piacerebbe incontrare più genitori possibile per un confronto, uno scambio di opinioni e di idee. Il mandato di questo direttivo scade a dicembre quindi sarà presto il momento anche di pensare alle nuove elezioni.