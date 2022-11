Come difendersi dal caro bollette: se ne parla martedì a Bussolengo con una tavola rotonda

Il caro energia pesa sui bilanci di famiglie e imprese che fanno i conti con i pesanti aumenti dei prezzi di luce e gas e cercano soluzioni per ottimizzare i consumi.

Proprio a come difendersi dal caro bollette è dedicata la tavola rotonda con esperti che si terrà a Bussolengo martedì 22 novembre alle 18.30 presso la sala civica della scuola Beni Montresor, in via Martiri delle Foibe 32. Una serata di confronto per affrontare un tema di stretta attualità e offrire ai cittadini informazioni utili per orientarsi sul mercato dell’energia e consigli pratici su come risparmiare.

La tavola rotonda sarà introdotta dal sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi, i relatori saranno Stefano Casali, presidente di Agsm Aim, Emilio Montani, direttore generale di Gritti Energia e Loriano Tomelleri, presidente di Lupatotina Gas e Luce.

Con loro si parlerà dell’andamento del mercato dell’energia, del nuovo quadro normativo, delle differenze tra mercato tutelato e mercato libero e di consigli pratici per risparmiare sulla bolletta. Durante la serata ci sarà spazio per le domande da parte del pubblico. A moderare il confronto sarà Davide Furlani, consigliere del comune di Bussolengo delegato al Commercio.

“Ci sembra doveroso – spiega il sindaco Brizzi – in un periodo difficile dal punto di vista dei rincari, dare il nostro contributo per fornire ai cittadini la possibilità di informarsi e capire come ottimizzare i consumi e difendersi dagli aumenti delle bollette”.