Collaborazione importante per la Conti Srl del Lugagnanese doc Gabriele Conti. Per continuare a crescere

Un 2022 positivo all’insegna della crescita per la Conti Srl, una storica azienda del territorio, con sede a Bussolengo, guidata dal Lugagnanese DOC Gabriele Conti, che produce macchinari per pasticceria, panificazione, pizzeria e cosmetica. La Conti è anche un prezioso partner de Il Baco da Seta.

Incontriamo Gabriele presso il suo ufficio. La notizia di una interessante collaborazione, che ha visto la luce nelle scorse settimane, ci ha incuriosito ed abbiamo colto l’occasione per chiedere qualche informazione in più. Intervistarlo è sempre un momento molto piacevole perché sa unire ad una squisita ed apprezzata disponibilità a raccontarsi una forte carica di positività e dinamicità tipica di imprenditori motivati ed innamorati del loro lavoro e della loro azienda.

“Abbiamo iniziato una bellissima collaborazione con Leonardo Di Carlo – ci racconta Gabriele (nella foto sopra con Di Carlo) – un pasticcierie di fama internazionale”. Leonardo è un vero e proprio innovatore del suo settore, nonché protagonista di un lungo e luminoso percorso professionale. In alcune recensioni viene definito come un pioniere della pasticceria scientifica grazie alla dinamicità del suo pensiero e alla sua curiosità che lo porta a ricercare continuamente soluzioni che vanno oltre gli schemi e le mappe mentali. Nel 2015, al culmine della sua carriera professionale, fonda a Conegliano in provincia di Treviso la Pastry Concept®, un’accademia di formazione per operatori del settore all’interno della quale Leonardo continua a promuovere la ricerca e l’innovazione.

“Ci è stato presentato da un commerciale di una nota azienda – ricorda Gabriele – e devo dire che è stato un incontro veramente bello e stimolante. Sia dal punto di vista professionale che umano. Abbiamo fornito con molto piacere a Leonardo i nostri macchinari del settore pasticceria in modo che li potesse impiegare all’interno dell’accademia”. Una opportunità di co-marketing che la Conti Srl ha saputo cogliere al volo.

“La collaborazione con Leonardo – precisa Gabriele – è molto importante anche in ottica di miglioramento del prodotto. La sua capacità innovativa e la sua creatività, che si materializza nei suggerimenti tecnici che ci dà, ci mettono nelle condizioni ideali per progettare e realizzare quei miglioramenti che rendono i nostri macchinari sempre più affidabili ed unici sul mercato. Non va mai dimenticato – sottolinea Gabriele – che è chi utilizza i nostri prodotti che ci spinge a migliorarci continuamente”.

Sempre sull’onda della grande dinamicità, è da annoverare un’altrettanto importante collaborazione che la Conti ha stipulato con il Centro Servizi Formativi degli Stimmatini di Verona, dove è ospitato il settore formativo dedicato alla ristorazione. “Abbiamo fornito in comodato d’uso i nostri macchinari all’istituto affinché studenti ed insegnanti possano operare al meglio nelle fasi di insegnamento ed apprendimento. E soprattutto, cosa non da poco, farlo in assoluta sicurezza con macchine affidabili e certificate”.

In fase di definizione un’ulteriore importante iniziativa commerciale che vedrà, a breve, la stipula di un accordo con la API Associazione Pizzerie Italiane. Ma di questo parleremo in un futuro approfondimento.

Tornando ai numeri del 2022, parliamo quindi di un anno di crescita sotto tanti aspetti. “L’incremento di fatturato che abbiamo registrato non è stato predittivo di un auspicabile aumento di marginalità” – ci dice Gabriele –. Nonostante l’aumento dei listini di vendita non siamo ancora riusciti ad assorbire completamente l’aumento del costo delle materie primi degli ultimi due anni. Il 2023 ci prospetta uno scenario ancor più positivo. Abbiamo acquisito alcune commesse estere molto importanti che ci faranno ulteriormente crescere e che ci danno buone prospettive per il proseguo”.

Lo stile di imprenditoria al passo e, per tanti aspetti, anticipatore dei tempi è parte del DNA del tessuto produttivo del Made in Italy e caratteristica pregnante della Conti Srl. Aprire la mente, non attendere ma anticipare gli eventi, andare oltre gli schemi, investire del proprio con un’ottica di visione orientata al futuro è elisir di lunga vita imprenditoriale.