“Coe ciacole no se impasta fritoe”. La solidarietà che diventa azione nelle parole e nell’opera di Giampietro Dal Ben

Avevo visto alcune interviste di Giampietro Dal Ben su televisioni locali o alcuni suoi video su Youtube. Ne avevo colto immediatamente la dirompente energia e la granitica determinazione nel raggiungere gli obiettivi. Ma devo dire che l’incontro vis-a-vis che ho avuto con lui presso la sede dell’associazione Energia & Sorrisi di Altavilla Vicentina ha ulteriormente amplificato questa mia percezione, confermata anche dallo slogan che identifica sia Giampietro sia l’associazione di cui è presidente e fondatore.

Sul sito di Energia e Sorrisi compare infatti questa frase, in tipica interlocuzione veneta: “Coe ciacole no se impasta fritoe”. Con le chiacchere non si impastano le frittelle, ad intendere che l’azione per raggiungere un obiettivo, nel caso di una organizzazione di volontariato il fine solidale, necessita di concretezza. Concretezza che viene dall’azione che non spreca tempo a perdersi nelle chiacchere.

L’ho incontrato assieme al capogruppo degli Alpini di Lugagnano Fausto Mazzi ed ai volontari dell’associazione Il Dono Roberto Micheletto e Silvano Disarò (nella foto sopra, Dal Ben è il secondo da sinistra). È stato un incontro per suggellare il rapporto di amicizia che si è venuto a creare tra i tre gruppi a partire dalle attività umanitarie svolte in Albania assieme alle suore di Scutari, per passare dagli aiuti portati ai profughi ai confini con la Bosnia Erzegovina per arrivare a quelli per gli Ucraini che stanno scappando dalla guerra che, in questi giorni, sta devastando il loro Paese.

Per l’emergenza in Ucraina la comunità di Sona, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha affidato al binomio Alpini-Il Dono l’onere di coordinare la raccolta beni di prima necessità presso la Casa di Alice a Lugagnano. Raccolta effettuata assieme a tanti volontari provenienti anche da altre associazioni del territorio quali il gruppo Fanti, il gruppi Alpini di tutte e quattro le frazioni di Sona, l’associazione Parco Conti, l’Avis Lugagnano ed il S.O.S.

L’energia vitale di Giampietro si coglie dal suo sguardo, caratterizzato da occhi azzurri e penetranti e da un tratto del viso che lascia capire che è una persona che della determinazione ha fatto uno stile di vita. Accompagnato da una dialettica competente in materia e decisa, caratteristica di chi ha doti di leadership.

“L’idea di creare un organizzazione che si occupasse di solidarietà – ci racconta – è nata nel 2002 tra le sabbie del deserto egiziano dove mi ero recato per un tour con le moto, la mia passione. Ho avuto un guasto e mi sono recato in un villaggio lì vicino. Lì ho sperimentato in prima persone cosa significa vivere in condizioni di indigenza e difficoltà nei bisogni primari. Ho capito che non potevamo lasciare dietro di noi solo la traccia sulla sabbia dei pneumatici delle nostre moto”.

“Una volta tornato – prosegue Giampietro – ho acceso un mutuo per acquistare un capannone che fungesse da punto di stoccaggio di un movimento di solidarietà che stava crescendo e aggregando persone attive in associazione e vari benefattori. Parallelamente, ci siamo inventati un modo per autofinanziarci attraverso l’indotto del mondo motociclistico, garantendo la nostra assistenza logistica a piloti terzi e sfruttando i viaggi per portare gli aiuti nei villaggi, negli orfanotrofi, negli asili”. Ad un certo punto questo tipo di solidarietà ha preso talmente il volo che è stata decisa una scissione tra la parte sportiva vera e propria, costituita dalla Rally Team Energia & Sorrisi associazione sportiva dilettantistica, e la neonata Energia & Sorrisi organizzazione di volontariato.

“L’Africa è una terra che amiamo – prosegue Giampietro –, i nostri interventi umanitari arrivano in Marocco, Senegal, Mauritania, Algeria, Tunisia ed Egitto. Ma abbiamo un legame molto forte anche con l’Albania. Diciamo che ci muoviamo ovunque serva un contributo di solidarietà. In Italia per i terremoti dell’Aquila, dell’Emilia e nel centro del paese nel 2016, ma anche in Croazia per il terremoto del dicembre 2020”.

L’intervento in Croazia ha dato la possibilità all’associazione di entrare in contatto con la situazione estrema dei campi profughi che si trovano ai confini con la Bosnia Erzegovina, in particolare a Bihac “dove esiste (Giampietro non fa tanti giri di parole per definire la situazione, NdR) un vero e proprio campo di concentramento. Altroché!”.

Persone abbandonate a sé stesse, senza mezzi minimi di sopravvivenza, senza alcuna dignità, a 17 gradi sottozero in infradito e maglietta. Un racconto da far accapponare la pelle. “Si trovano su un altopiano a 1300 metri di altitudine, collocato in un’area minata immensa ancora dalla guerra di Jugoslavia. Ogni tanto qualcuno salta per aria – racconta con crudezza realistica Giampietro – ma nonostante tutto queste persone hanno un voglia di vivere incredibile, pur segnati dalla morte, dalla disperazione, dalla fame, dal freddo, dalla solitudine, che sono parte della loro vita quotidiana. Spinti dalla necessità, che è il voler vivere a tutti i costi, si armano dell’attaccamento alla loro esistenza, cercando di dare a sé stessi e alla propria famiglia una dignità per provare ad entrare in Croazia e pensare di farsi accogliere all’interno del tessuto civile della comunità europea”.

Mi colpiscono profondamente le parole di Giampietro. Delle persone, che vivono al limite di ogni umana sopportazione, “cercano” di darsi una dignità per farsi accogliere in una società, quella dell’Europa “evoluta”, che non li vuole. Come se quello che vivono sulla loro pelle tutti i giorni non fosse abbastanza per garantire a loro una dignità ed un riconoscimento. Mi viene male al solo parlarne.

“Grazie all’incontro con Il Dono, con gli Alpini di Lugagnano, alle tante parrocchie ed organizzazioni di volontariato che ci hanno sostenuti – prosegue Giampietro – il ponte gettato ai confini umanamente degradati dell’est Europa nel 2020 è proseguito nel 2021 ed è ripreso nel 2022. Eravamo anche pronti ad andare in un altro campo profughi, dove si vive una condizione umana altrettanto devastante, a Larissa in Grecia. Indicazioni che ci sono arrivate da molto in alto – confessa Giampietro – ci hanno però invitati a desistere. Nell’aria c’era già un sentore preciso di quello che sarebbe accaduto in Ucraina di lì a poco”.

L’evolvere della situazione in Ucraina ha dirottato quindi gli sforzi dell’organizzazione Energia & Sorrisi verso questo ulteriore scenario di umane tragedie. “Avevamo stoccato un bel po’ di materiale pronto a partire con due bilici. Di ulteriore materiale nel frattempo ne è arrivato da ogni dove, comunità di Sona compresa. Grazie all’aiuto di un illuminato imprenditore di Treviso i bilici sono diventati sei. Lui, di tasca propria, ha sostenuto tutte le spese per il trasporto della merce. Parliamo di qualche decina di migliaia di euro – racconta con voce rotta dall’emozione Giampietro -. Ma sai qual è il paradosso di tutto ciò? (sorride per non piangere, NdR) Quell’imprenditore è stato letteralmente sommerso di insulti sui social da parte di leoni da tastiera italici, che accusano lui, e chi con lui ha dato corpo a questa azione umanitaria, di utilizzare fondi pubblici di Comuni, provincie, regione e via dicendo. Non un euro, non uno scatolone, non un’ora di lavoro sono stati sottratti a enti pubblici. Che sia chiaro! Tutto frutto della rete della solidarietà e del lavoro di chi le ‘fritoe le impasta senza ciacole!’”. Per parlare in particolare del vissuto in Bosnia Erzegovina, Giampietro fu ospite di una serata culturale in baita a Lugagnano nell’Ottobre dello scorso anno.

Mentre parliamo ci guardiamo attorno nel magazzino (foto sotto) e non possiamo non notare l’enorme quantità di materiale stoccato con una cura logistica, che dà l’idea che, dietro a tutto ciò, c’è una macchina organizzata e ben oliata che ha accumulato, nel corso di vent’anni, una notevole competenza organizzativa. Non c’è spreco di spazi, gli scatoloni sono divisi per tipo di articolo e stagionalità (per quanto concerne il vestiario), tutti di una stessa misura in modo da occupare bancali uniformi nella dimensione.

Giampietro – gli chiedo – ma dove trovi tutta questa energia? Mi risponde con una battuta perfettamente in linea con il suo essere. “Ci chiamiamo Energia & Sorrisi, altrimenti saremmo Paturnie & Disperazione”.

La premessa della sua risposta parla da sola. ”Confido e credo nel buon esempio che le persone possono dare con le loro azioni, più che nei discorsi vacui e generalisti. La metafora di essere i primi ad aprire il cancello la mattina e gli ultimi a chiuderlo la sera da l’idea di cosa intendo. La nostra generazione (Giampietro ha 57 anni, NdR) è quella il cui livello di benessere raggiunto non ha eguali nella storia di questo Paese. Nonostante ciò, siamo anche la generazione, non tutti ma in tanti, che sa solo lamentarsi e protestare. L’invidia sociale è una brutta bestia, ti svuota dal punto di vista umano, ti fa perdere di vista che hai tutto per stare bene, ti fa diventare avido perché ti rapporti con chi ha di più, ti fa coltivare il tuo orto punto e basta. Non andiamo in Ucraina perché ci sentiamo contro la Russia. Ci andiamo perché c’è bisogno di aiuto. Saremmo andati anche in Russia a parti invertite. Come saremmo andati anche nel Dombass o in Crimea se le difficoltà burocratiche e politiche non ce l’avessero impedito”.

Ci congediamo da Giampietro e dai volontari di Energia & Sorrisi portando con noi piacevoli sensazioni. Ci sentiamo di affermare che uno dei capisaldi della solidarietà diffusa, cioè la fiducia in chi raccoglie le donazioni di ogni genere e le fa arrivare a destinazione, nella Associazione vicentina è ben riposta.

La mia esperienza mi porta, da sempre, a pensare che un coordinamento di forze tra la libera iniziativa dei cittadini e gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni sia un fattore fondamentale per la buona riuscita delle azioni di solidarietà. Se accadesse in ogni situazione sarebbe il massimo e amplificherebbe i risultati che si ottengono. Ma è innegabile che la libera iniziativa è un fiume in piena che difficilmente si fa arginare. Se la pubblica amministrazione assume il ruolo di “alveo accogliente” di questo fiume in piena, agevolandone il corso senza pensare di volerlo governare, crea le condizioni perché questa forza, a volte impetuosa, trovi l’assetto ottimale per portare i frutti dove devono arrivare.

Siamo di fronte ad una forza, quella del volontariato italiano, che traina forme di pensiero positive e può contribuire a generare una umanità che persegue la pace e non la guerra.