Clinica Ezio Costa di Lugagnano, attivo il servizio di podologia: Un nuovo tassello nel percorso per il benessere

Redazionale

Clinica Ezio Costa di Lugagnano annuncia l’avvio di un nuovo servizio nell’ambito dell’ampio settore della Medicina del Benessere, che nella grande realtà guidata dal Direttore Sanitario dottor Ezio Costa affianca l’Odontoiatria d’eccellenza: si tratta del servizio di Podologia, avviato grazie alla collaborazione con il Dottor Alessandro Tommasi.

“Il servizio offrirà tutti i trattamenti per la cura dei problemi che possono interessare il piede nelle varie età, dalle problematiche posturali agli aspetti dermatologici” – spiega il Dottor Tommasi, diplomato a Milano e qualificato con un master in Biomeccanica a Firenze -. Qui in Clinica, avrò l’opportunità di confrontarmi e collaborare con Dermatologa e Osteopata: un valore aggiunto per offrire ai pazienti un servizio eccellente”.

Quindi si potranno trattare calli, verruche, problemi alle unghie, così come disturbi alle articolazioni o a livello di postura, con la possibilità, se necessario, di progettare plantari da far realizzare poi in laboratorio.

Un nuovo prezioso tassello per la Clinica, che l’anno scorso ha festeggiato trent’anni di intensa attività coniugando al meglio servizi d’alto livello di Odontoiatria, Medicina a indirizzo Estetico e Medicina del Benessere: un punto di riferimento a Lugagnano dove questa storia è iniziata dall’ambulatorio aperto nel 1989, fino all’approdo nel 2013 alla grande realtà di via Friuli.

Un lungo percorso sempre all’insegna di un’unica mission, il benessere dei pazienti che nasce da un sorriso sano per estendersi a tutta la persona. Ecco il perché di un centro che riunisce diversi ambiti della cura di sé, dall’Odontoiatria con tecniche esclusive, alla Medicina Estetica, fino alla Medicina del Benessere che include tra gli altri servizi Dermatologia, Osteopatia, Ortopedia, Nutrizione.

Per informazioni su tutti i servizi e i trattamenti proposti dalla Clinica, contattare lo 0458680233 o scrivere erica.toffalini@clinicaeziocosta.it o visitare la pagina Facebook della clinica.