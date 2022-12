Clinica Ezio Costa a Lugagnano, arriva la fisiatria: I Poliambulatori si arricchiscono con un nuovo servizio

Redazionale

Nuovo servizio in Clinica Ezio Costa a Lugagnano, a partire da gennaio, grazie alla collaborazione avviata con il dottor Maurizio Tuccio, Medico Chirurgo, Specialista in Fisiatria e Analisi Bioenergetica.

La Fisiatria cura principalmente gli esiti di traumi a livello degli apparati osteo-artro-muscolare-tendineo e neurologico e si occupa anche di postura.

La visita fisiatrica proposta dal Dottor Tuccio prevederà: accurata anamnesi, ascolto della problematica, valutazione degli accertamenti eseguiti, esame obiettivo funzionale, diagnosi (con richiesta di eventuali ulteriori accertamenti) e proposta di piano terapeutico comprendente diversi approcci. Il Dottor Tuccio effettuerà inoltre infiltrazioni con acido ialuronico.

Il Dottore sarà presente in Clinica venerdì 13 gennaio: per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento contattare lo 0458680233 o erica.toffalini@clinicaeziocosta.it.

Dir. San. Ezio Costa (Albo Medici Chirurghi Verona n. 04826 – Albo Odontoiatri Verona n. 00232) – Info sanitaria ai sensi delle leggi 284/2006 e 145/2018.