Cittadini e politica. A Sona non è più tempo di spettatori, ma di attori con proprie responsabilità

Nel pieno di una campagna elettorale importante, anche interessante ed ambiziosa se vogliamo visto l’inevitabile cambio al vertice che deve essere fatto, stiamo entrando giorno dopo giorno nel vortice del pre-elezioni avendo sott’occhio quotidianamente le mosse di ogni rappresentanza. Il 14 e 15 maggio prossimi infatti i cittadini di Sona voteranno i loro nuovi rappresentanti amministrativi ed il loro nuovo sindaco.

Trovo quindi che questo sia a tutti gli effetti il momento perfetto per decifrare, studiare ed analizzare il contesto in cui ci troviamo per capire quali saranno realmente le persone più idonee a rappresentarci. Abbiamo davanti a noi un ventaglio di possibilità ed è pertanto l’occasione per renderci attivi e consci.

Detto questo, c’è però una questione su cui è assolutamente doveroso porre un occhio di riguardo e, di certo, sulla quale noi cittadini abbiamo il compito di riflettere: quale vorrà essere il nostro approccio come comunità a seguito della scelta dei nostri nuovi amministratori?

Se da un lato ci aspettiamo che la squadra scelta per governare Sona dovrà rispettare il più possibile quanto promesso in campagna elettorale, dall’altro abbiamo il compito di sostenerli nel miglior modo possibile, anche e soprattutto per dare una continuità ai loro (e nostri) progetti. Non è più il momento di rimanere silenti di fronte alle problematiche che via via emergeranno, ed esserne solo giudici feroci ma è nostro preciso obiettivo quello di esprimere il nostro supporto costante. Non è più tempo di essere spettatori ma attori con una propria identità e responsabilità.

Quando diamo la fiducia pretendiamo venga rispettata in ogni suo punto e siamo pronti a metterla in discussione al primo momento utile, alla prima mancanza od inefficienza. Ma saremo davvero in grado di capire e differenziare i compiti e comprendere che la strada da percorrere non è solo destinata agli altri ma è un cammino fatto di cooperazione e propositività, un insieme di strategie al cui vertice vi è la collaborazione?

Non dobbiamo rimanere a guardare ma tessere legami che aiutino chi le decisioni dovrà prenderle e, nel migliore dei casi, portarle a compimento e tutto questo sarà determinante poi nel raggiungimento degli obiettivi e non ci sarà spazio per inutili piagnistei perché, in linea teorica e seguendo il giusto percorso appena descritto, non vi sarà modo che si presentino intoppi se vi sarà un buon contributo da parte di tutti.

Mi piacerebbe ci fosse criterio e capacità di giudizio ed altresì mi auguro che questi siano la chiave di svolta per una nuova era amministrativa. L’ho spesso sottolineato e ribadisco quanto i dieci anni trascorsi siano un bagaglio importante per i successori dell’attuale sindaco e dell’attuale maggioranza.

La percezione è che molto di buono sia stato fatto: è da qui che siamo chiamati come comunità a consapevolizzarci ancor di più e le scelte che andremo a compiere non dovranno essere delle deleghe in bianco ma un contratto da rispettare in ogni sua parte e da ogni parte coinvolta. Mi auguro e vi auguro una campagna elettorale consapevole e che i futuri tempi ci portino fuori dalla zona di confort e ci responsabilizzino nel realizzare insieme nuovi e preziosi obiettivi.

I gruppi che si stanno prodigando nello stilare il cambiamento hanno soprattutto bisogno del supporto delle persone, delle loro idee e della loro visione d’insieme senza la quale poi viene inevitabilmente a mancare una parte fondamentale per una consapevole democrazia a cui tanto auspichiamo ma che molto spesso dimentichiamo esserci.

Nella foto di Mario Pachera, il Municipio di Sona.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.