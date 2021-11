Cinque voci, cento istantanee di vita: Il libro di Vera Tomelleri, diario di una mamma tra sorrisi e “follia”

“Lo descriverei come una sorta di diario tragicomico delle mie giornate a dir poco intense alle prese con quattro figlie…”: è così che definisce lei il suo libro.

Lei è Vera Tomelleri (sopra nella foto di Mario Pachera), nostra collega oltre che super mamma (ma non chiamatela così!), addetta stampa e laureata in Cinema al Dams di Bologna: un percorso, quello universitario, iniziato molto prima di essere travolta dai “quattro uragani” e portato a termine quando l’ultima aveva ormai 5 anni, “per togliermi la soddisfazione di aver raggiunto un bel traguardo, anche se… in ritardo!”.

In mezzo, appunto, quattro bimbe, un matrimonio, tante collaborazioni giornalistiche e, negli esigui spazi liberi, “un blog creato per passione, ma soprattutto per raccontare (e sfogare) momenti belli e meno dell’essere mamma”.

Da quel blog nato per gioco, e oggi ormai archiviato, è scattata l’idea-sogno di un libro. Un altro insperato traguardo, da conquistare per poter dire “ce l’ho fatta” ma anche, in un certo senso, lei lo ammette senza inutili giri di parole, “per poter dimostrare a me stessa prima che agli altri che non sono ‘solo’ una mamma”.

La copertina del libro di Vera Tomelleri.

E certo non è “soltanto” questo, Vera, eppure dalle pagine del suo diario trapela inequivocabilmente, in tutta la sua forza, bellezza ma anche affanno e frenesia, l’essere mamma.

Scorci, spiragli, istantanee di vita: banali ma reali, più che mai. Lei li racconta così, i capitoletti del suo libro, e in effetti sono davvero tante piccole scenette quotidiane in bilico tra serietà ed ironia, nervi saldi e uscite di senno, in cui tutti i genitori, in fondo, possono un po’ rispecchiarsi.

Le pagine scorrono veloci e si arriva alla fine quasi d’un fiato, tra sorrisi (tanti) e riflessioni (qualcuna): piccoli simpatici sprazzi di vita in cui tanti di noi possono rivedersi, e sta qui forse la bellezza della sua semplicità.

Cinque voci femminili, scatenate, un po’ matte ma tutte da ascoltare.

Dopo una piccola anteprima, sabato 18 dicembre (dalle 9) al negozio “Riflessi Acconciature” di Germana a Lugagnano, il libro “A 5 voci”, Delmiglio Editore, verrà presentato a gennaio presso la Biblioteca di Sona.

Il libro, in fase di distribuzione nelle principali librerie di Verona, è già disponibile presso l’edicola Castioni di Lugagnano: per i lettori del Baco sarà riservato un piccolo sconto sul prezzo di copertina. Per maggiori info potete contattare direttamente Vera: vera.tomelleri@live.it.