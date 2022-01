Cimitero di Lugagnano: Vandali distruggono i bagni, un’altra volta

Non c’è veramente pace per il cimitero di Lugagnano. Già altre due volte negli ultimi anni il campo santo della frazione era stato oggetto di vandalismi, nel 2018 e nel 2019, e purtroppo un’azione simile si è ripetuta nella serata di venerdì 21 gennaio.

Anche questa volta, come nei casi precedenti, ad essere vandalizzato è stato il bagno del cimitero. Si registrano, come si può vedere dalle foto, danni evidenti alla porta, letteralmente distrutta e strappata. Dentro altri danni, mozziconi di sigarette ovunque ed una scritta sul muro: “Jason live”. Si tratta del titolo di un noto film horror del 1986.

La zona è presidiata dalle telecamere e la polizia locale di Sona ha già visionato i filmati, nei quali si vedono sette ragazzi, che sembrano tutti giovani, entrare alle 21 nel cimitero e poi uscirne un’ora dopo, alle 22. Uno dei sette arriva con un’auto bianca, che lo scarica davanti all’ingresso del cimitero e poi si allontana.

La polizia locale in queste ora sta verificando le riprese anche di tutte le altre telecamere presenti in paese, per vedere se i ragazzi sono passati in altre zone, considerando che si muovevano a piedi. Le immagini verranno comunque consegnate ai Carabinieri, per le indagini che si pensa possano portare all’identificazione dei sette.

“Si tratta dell’ennesimo danno causato da un branco di annoiati – esordisce, con grande amarezza, il sindaco Gianluigi Mazzi, contattato dal Baco -. Ora ci vediamo costretti a risistemare quel bagno, ed i costi, ovviamente, li pagheremo tutti. Le immagini delle telecamere sono sufficientemente chiare, compresa quella dell’automobile, e speriamo di poter quindi indentificare con l’aiuto dei Carabinieri gli autori di questo gesto. L’obiettivo è che siano scoperti e denunciati, in modo che siano obbligati a pagare i danni che hanno fatto”.

“Come ho più volte sottolineato alla cittadinanza – conclude il sindaco di Sona – è importante che tutti collaboriamo con le forze dell’ordine nel trovare chi compie reati e atti vandalici. Il nostro ruolo civico è anche quello di collaborare con chi è preposto ai controlli e, soprattutto, quello di educare chi si dimostra incapace di vivere in una comunità”.