Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio: il Comune procede con 41 estumulazioni per scadenza delle concessioni

Il “Regolamento comunale di polizia mortuaria” di Sona prevede che, alla scadenza della concessione, le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal responsabile dell’ufficio di polizia mortuaria con un proprio provvedimento.

Lo stesso regolamento prevede anche che l’esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie debba essere comunicata con un avviso affisso all’ingresso del cimitero dove le operazioni avranno luogo e all’albo pretorio comunale, almeno 60 giorni prima del loro inizio. Contemporaneamente, viene collocato sul chiusino del loculo o nei pressi della sepoltura a terra, un avviso specifico che indica il periodo approssimativo in cui sarà realizzata l’operazione.

Se nessun parente comunica all’ufficio di polizia mortuaria la decisione circa la collocazione dei resti ossei dopo l’esumazione o l’estumulazione, questi verranno posti provvisoriamente in una tomba comunale e, successivamente, nell’ossario comune.

Sempre il regolamento prevede che sia ammessa la presenza di familiari al momento dell’esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie. Alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie viene applicata la tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale ed in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dall’erogazione del servizio cimiteriale il Comune di Sona invia al richiedente il servizio, o al fruitore/utente, quando si tratti di servizi eseguiti per iniziativa del Comune, una “intimazione-diffida” a pagare entro 30 giorni. Scaduto anche questo termine, gli uffici comunali provvedono all’iscrizione a ruolo della somma non riscossa.

Per i pagamenti, il Comune di Sona individua una sola persona fra i successori del defunto, alla quale intima di dare corso al pagamento. Spetta poi a chi paga rivalersi sulle altre persone tenute allo stesso pagamento.

Negli scorsi giorni il Comune ha individuato 9 loculi presso il cimitero di Lugagnano (nella foto), 15 loculi presso il cimitero di Palazzolo e 17 loculi presso il cimitero di San Giorgio in Salici per i quali è va attivata l’operazione di estumulazione ordinaria in quanto le relative concessioni sono scadute nel 2018 e 2019. Va considerato, infatti, che le concessioni non sono tacitamente rinnovabili.

I tre elenchi di loculi sono stati affissi sia nei cimiteri che all’albo comunale. Inoltre, sul chiusino di ogni loculo coinvolto dall’operazione è stato posto un avviso con il periodo nel quale verrà realizzata, che sarà il prossimo novembre 2022, quando il Comune provvederà quindi alle estumulazioni.

Tutte lee pratiche relative alle operazioni di estumulazione sono trattate presso l’ufficio comunale di polizia mortuaria di Sona nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 10 alle 12.30 previo appuntamento, da fissare telefonicamente al numero 045-6091209/254.