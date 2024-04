Ciclovia del Sole: I sindaci di Sona e Castelnuovo hanno presentato tracciato e criticità

Lo scorso marzo, a Valeggio sul Mincio, si è tenuta la cerimonia di avvio dei lavori del primo e secondo lotto della “Ciclovia del Sole” che interessa i Comuni di Verona, Sommacampagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio Sul Mincio.

Si tratta di un intervento significativo volto a connettere la rete nazionale a quella urbana, grazie al progetto della Regione Veneto per incentivare la mobilità sostenibile promuovendo l’uso della bicicletta, un mezzo che assume un ruolo sempre più importante per rispettare e valorizzare l’ambiente, le culture e l’economia locale dei territori attraversati.

I lavori, che si concluderanno tra due anni, prevedono un investimento di circa 10 milioni di euro. Il tracciato veneto della ciclovia attraversa ben quattro regioni, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, più di 70 Comuni e si svilupperà per 27,7 chilometri dal capoluogo scaligero a Valeggio dove, in località Salionze, si innesterà sulla ciclovia del Mincio. La nuova ciclovia Costituisce uno dei cinque itinerari ciclabili veneti inseriti nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche.

A Sona si è tenuto un incontro pubblico proprio per illustrare il progetto di realizzazione della ciclovia (scarica qui la planimetria). La serata, voluta dai consiglieri comunali Giuseppe Carcereri e Mirko Girelli, ha avuto lo scopo di raccogliere dubbi e richieste dei proprietari dei terreni interessati dai lavori.

In una sala Carcereri piena di appassionati di ciclismo e di proprietari dei fondi sui quali passerà l’opera, alla presenza del sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina e del sindaco di Castelnuovo Giovanni Dal Cero, è stato presentato il tracciato della ciclovia da Verona al Mincio, soffermandosi sulle diverse criticità ed evidenziando in quali tratti la ciclovia sarà tracciata su strada carrabile o su sede propria. Nella foto sopra la ciclovia in realizzazione in Comune di Sommacampagna.

I due sindaci hanno anche illustrato come l’opera si inquadri nell’ambito della ciclabilità europea e le modalità di finanziamento, che passano attraverso fondi PNRR. Molte le domande e molti gli interventi dei presenti in sala, dove è apparso evidente l’apprezzamento per l’opera. Le richieste di chiarimenti sono state raccolte dai due sindaci e verranno trasmesse dai Comuni direttamente a Veneto Strade e alla regione.