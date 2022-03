“Ci siamo spostati ad est, ai confini con la Russia”. Le parole di Alex, il nostro contatto nella guerra in Ucraina

Ci siamo sintonizzati di nuovo con Alex, il nostro contatto nella guerra della Russia contro l’Ucraina, durante il suo trasferimento da Užhorod in Transcarpazia, vicino al confine tra Slovacchia e Ungheria, verso est ai confini con la Russia.

“E’ una richiesta che è arrivata dal nostro quartier generale – ci spiega Alex –. Siamo militanti volontari nella milizia popolare del nostro Paese e quindi siamo assoggettati alle stesse regole che valgono per i militari. Un viaggio che non finiva mai, su un autobus un po’ fatiscente e in condizioni precarie di vitto. Non abbiamo praticamente mangiato, solo tanti caffè. Un modo di viaggiare che mi ricorda quando, con la mia famiglia a metà anni ottanta, ritornammo in Ucraina dalla Siberia, dove vivevamo”.

“Siamo arrivati in una struttura – prosegue – dove siamo ospitati in 30 persone. Non il massimo per la convivenza, ma siamo in guerra e ci si adatta. Però all’interno c’è una cosa preziosissima: il caldo, contro le temperature glaciali che ci sono all’esterno. Anzi, ce ne sono tre di cose preziosissime: finalmente anche un pasto caldo ed il piacere, ogni tanto, di farci un caffè all’esterno con una moka italiana, improvvisando un fornello con dei mattoni e una piastra (nella foto qui sotto). L’arte di arrangiarsi”. L’arte di cercare calore umano, condivisione e coesione nei piccoli e semplici gesti, aggiungo io.

In quella nuova situazione si comincia a fare i conti con la cruda realtà della zona di guerra: gli allarmi, la paura dei bombardamenti, la paura per la propria vita. “Il periodo di training iniziale per la milizia popolare si è concluso – prosegue Alex – ora siamo operativi. Nell’avvicinamento al sito di arrivo gli ultimi chilometri di strada li abbiamo fatti a fari spenti. Il fronte della guerra e lì a soli 20 chilometri. Oggi siamo stati impiegati in una azione di contrasto per un potenziale incontro con nemici. Siamo rimasti posizionati in una trincea a 10 gradi sottozero per cinque ore. La tosse che disturba la mia voce mentre ti sto raccontando ne è la conseguenza”.

“La notte scorsa abbiamo sentito il rombo di un areo ed uno scoppio forte, probabilmente un bombardamento non lontano da noi. In queste situazioni devi fare un’unica cosa: correre fuori e nasconderti una buca scavata nel terreno per cercare di proteggerti. Se la bomba fosse caduta sulle nostre teste – afferma con un tono fatalista Alex – non sarei qui a raccontarti queste cose. Situazioni che sono ordinarie nella maggior parte delle nostre città. Non so se riesco a trasmetterti il senso di paura e di impotenza che viviamo… È sconvolgente!”. Un lusso, per tutto il gruppo di volontari al loro arrivo a destinazione, è stata una doccia calda e la possibilità di lavare qualche indumento personale.

“In queste notti di luna piena, quando si è in turno, si può almeno intravvedere qualcosa. Quando c’è buio puoi solo mettere in campo l’udito. La luce della luna ti aiuta a tenere l’attenzione con tutti i sensi che hai a disposizione. La luce della luna è abbinata a sentimenti di pace, romanticismo, viaggi di fantasia, sogni…. Qui ci da sicurezza verso una minaccia che può arrivare da ovunque in qualsiasi momento. Come può cambiare la vita in un tempo brevissimo”.

Al gruppo sono state consegnate attrezzature di autoprotezione quali caschi e giubbotti antiproiettile. Segnale di un possibile futuro ingaggio con truppe nemiche. L’asticella si sta alzando.

“La costrizione forzata in un ambiente – conclude Alex – mi fa apprezzare il tempo in cui potevo decidere i miei tempi e scegliere i momenti che volevo da dedicare a me stesso e alla mia privacy. Non mi lamento per questo, lo faccio per una motivazione più grande delle mie aspettative personali. Lo faccio per l’Ucraina, il mio Paese, che voglio libero di autodeterminarsi”.

Mentre ascolto i messaggi che mi ha inviato sento dentro di me un profondo senso di impotenza. Il mio essere cittadino di un Paese dove non c’è la guerra non mi fa mancare nulla delle aspettative che ogni essere umano ha per sé. Posso permettermi di uscire la notte, guardare la luna e fantasticare. Posso permettermi di farmi pervadere da sentimenti positivi, non avere paura dell’ignoto, non pensare che qualcuno possa togliermi in qualsiasi momento la vita con un atto vile come un bombardamento di civili.

Poi, però, ricordo i racconti di mia mamma bambina e di mia nonna, che il terrore dei bombardamenti l’hanno vissuto. E ricordo a me stesso che sono un privilegiato, nato in un periodo storico di benessere diffuso. Non potrò mai dare giudizi su chi affronta una guerra, perché non l’ho mai vissuta sulla mia pelle. Chi vuole difendere il proprio Paese e sé stesso ha tutto il diritto di farlo!