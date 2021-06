Chiara Tommasini di Lugagnano diventa presidente nazionale dei centri per il servizio del volontariato. Prima donna a ricoprire questo incarico

“Prima donna nella storia dell’associazione a ricoprire questo incarico, è volontaria da anni nel soccorso e nella protezione civile”. Non è un commento ad una nomina che avvalora ulteriormente l’importanza della parità di genere nel nostro paese. In tanti recenti momenti della vita pubblica italiana, in cui donne assumono incarichi direttivi e dirigenziali, è sempre più evidente che siamo di fronte a nomine che non rappresentano ipotetiche “compensazioni” a favore del genere femminile, ma veri e propri riconoscimenti di profili in grado di rappresentare in sé competenze umane e tecniche di primordine.

Nel virgolettato di apertura si fa riferimento al comunicato che ufficializza l’incarico molto importante e prestigioso che ha visto in data odierna Chiara Tommasini (nella foto di Mario Pachera), Lugagnanese Doc, essere eletta nuovo presidente nazionale di CSVnet l’associazione dei centri per il servizio del volontariato.

Parliamo di un ente, CSVNet, nato nel gennaio 2003 e che associa e rappresenta cinquanta centri di servizio del volontariato distribuiti su tutto il territorio nazionale. La nostra città ha un proprio CSV che fa capo alla federazione del volontariato di Verona. Chiara è presidente di CSV Verona dal 2012.

A nomina appena ricevuta abbiamo colto da Chiara le primissime sensazioni che sono improntate, come giusto che sia, ad una certa soddisfazione personale per questo meritato riconoscimento. Soddisfazione condita però da un sano realismo e pragmatismo, doti note di Chiara: “Felice di questa nomina – ci dice il neo presidente – ora viene il bello. Le nuove sfide per un volontariato che cambia sono tante. Ma non ci faremo trovare impreparati!”.

Chiara è espressione di un pensiero civico attivo e costruttivo che caratterizza la comunità di Sona. Il nostro è un territorio molto ricco da questo punto di vista con tanti cittadini che si mettono in gioco per il bene comune. La nomina di Chiara è da considerarsi, a tutti gli effetti, come una gratifica per tutta la nostra comunità, all’interno della quale ha trovato terreno fertile la valorizzazione delle sue competenze umane e professionali nonché la grande passione e dedizione che mette in tutto ciò che fa.

Lo sanno bene al SOS Sona dove Chiara ha mosso i suoi primi passi nel volontariato. Per anni è stata consigliere all’interno del consiglio direttivo dell’associazione occupando l’importante ruolo di tesoriere. Facendo quello che naturalmente gli viene bene: dare evidenza pubblica, con capacità analitica e preparazione tecnica, al lavoro immenso di tanti volontari, attraverso l’attenta lettura di numeri e dati di bilancio per sintetizzare, da essi, il valore umano del volontariato quale bene primario immateriale di tutte le associazioni.

Memorabili e oggetto di studio le sue prime edizioni del bilancio sociale di SOS, che hanno aiutato l’Associazione ad intraprendere un cammino virtuoso sul sentiero della correttezza e trasparenza di gestione, con importanti riconoscimenti locali e Nazionali quali il marchio “Merita Fiducia” di CSV Verona e il marchio dell’Istituto Italiano della Donazione ancor prima.

Nello scenario in cui ha operato negli anni alla presidenza del CSV Verona ha saputo farsi apprezzare da chiunque. Nello scenario ben più ampio che l’aspetta nei prossimi anni non abbiamo alcun dubbio che sarà ancora protagonista.

All’interno di SOS lei è e sarà sempre ricordata come una persona che ha lasciato un segno importante e, con grande affetto, come “la nostra Chiaretta”. Quindi, vai Chiaretta! Avanti tutta con Sona sempre nel cuore.