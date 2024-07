“Chi rappresenta la Lega in consiglio Comunale a Sona?”. Ancora bufera politica attorno al presidente del consiglio Pesce

Non si è ancora posato il polverone intorno alla Lega di Sona; e, di certo, l’interrogazione presentata gli scorsi giorni dal gruppo civico di opposizione Scelta per Sona non aiuta a placare una situazione che si sta trascinando da parecchi mesi dentro e fuori dalla sala consiliare.

Allacciamo le cinture, iniziamo un nuovo giro di giostra: ci affacceremo sul presente, ma la nostra rotta si sposterà anche nel passato. Attenzione alle turbolenze.

Tutto è iniziato con il passaggio a Forza Italia da parte del presidente del consiglio comunale Edgardo Pesce (nella foto in alto di Mario Pachera), avvenuto a inizio maggio, dopo parecchi anni di militanza tra le fila del Carroccio. A questa scelta sono seguite le dure critiche da parte dell’ex sindaco leghista Gualtiero Mazzi, che ha rivendicato il proprio ruolo di segretario della sezione di Sona e ha, inoltre, invitato Pesce a dimettersi dalla carica di presidente del consiglio comunale in virtù di una logica di risultato elettorale e rappresentatività dei partiti in Consiglio.

Tra una polemica e l’altra, l’organo della Lega provinciale, in particolare nella persona dell’eurodeputato neoeletto Paolo Borchia (che il Baco ha più volte provato a contattare senza ottenere riscontri), non si è mai espresso sulla vicenda, allontanando l’occasione di fare chiarezza su un partito che, a tutti gli effetti, risulta smembrato a livello locale: da una parte, vi è il simbolo all’interno della coalizione del sindaco Dalla Valentina, dall’altra, vi è una sezione locale, capitanata da Gualtiero Mazzi, che di certo non si è mai professata vicina all’attuale maggioranza consiliare.

“Grande è la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente”, diceva il comandante Mao Zedong. E probabilmente è ciò che hanno pensato anche i consiglieri di minoranza Gianluigi Mazzi, Corrado Busatta e Antonella Dal Forno che, alla luce dell’evidente incertezza politica locale, entrano nell’arena politica con un’interrogazione rivolta al sindaco Dalla Valentina e alla sua maggioranza, chiedendo un approfondimento sulla ‘questione Lega’.

In particolare, i tre consiglieri chiedono di essere informati su “chi rappresenti oggi la Lega Liga Veneta Salvini nel Consiglio Comunale di Sona” e “se […] si ritenga giusto preservare il posto di Presidente del Consiglio Comunale di Sona ad un rappresentante della Lega Liga Veneta Salvini” e se “si intenda fare ammenda riconoscendo il ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio comunale di Sona ad una nuova persona, chiaramente rappresentativa per consensi elettorali ottenuti”, come, tra l’altro, già caldeggiato da Gualtiero Mazzi. L’interrogazione è stata protocollata e verrà presentata al Consiglio comunale di venerdì 26 luglio.

Pur non sapendo come si concluderà la vicenda e quali conseguenze comporteranno l’interrogazione o un’eventuale dichiarazione da parte della Lega provinciale – non è mai troppo tardi –, c’è un fatto estremamente curioso che caratterizza la vicenda: la storia, infatti, ama ripetersi, ma questa volta invertendo i ruoli.

Consiglio comunale del 14 ottobre 2021, secondo mandato dell’ex sindaco Gianluigi Mazzi. Tra le comunicazioni spicca quella di Edgardo Pesce, che all’epoca sedeva sugli scranni della minoranza e indossava la maglia della Lega. Il nocciolo della questione verteva sulla notizia del passaggio al gruppo “Verona Domani per Sona” (che nel 2021 come oggi era tra le fila dell’opposizione) da parte dell’allora presidente del consiglio comunale Mattia Leoni (eletto nel 2018 nella lista “Giovani perSona”): “I fatti stanno in questo modo: o Mattia Leoni passa nel gruppo Verona Domani per Sona in minoranza o Verona Domani per Sona passa in maggioranza, non ci sono terze vie – dichiarò Pesce –. Noi non le potremmo accettare, infatti l’ambiguità non è nelle nostre corde”. A quella comunicazione non seguirono particolari risposte o dichiarazioni, né in quella sede in consiglio né fuori.

Fatto sta che, come nel 2021 l’allora sindaco Gianluigi Mazzi non era affatto preoccupato di questa “anomalia politica” (si rivedano, ad esempio, le sue dichiarazioni nella tradizionale intervista di fine anno), così oggi è facile aspettarsi che anche l’attuale sindaco Dalla Valentina non si mostri impensierito.

Forse Dalla Valentina avrebbe qualche grattacapo in più se Pesce fosse passato in Fratelli d’Italia (partito oggi presente in minoranza). Uno scenario effettivamente molto più simile a quello del 2021.