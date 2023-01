Che scatole!: Serate fisse a Lugagnano per gli appassionati di giochi

Del gruppo Che Scatole! e della loro passione per i giochi in scatola e da tavolo abbiamo già scritto in passato. Adesso possiamo raccontare che, finito il brusco stop dovuto al periodo di pandemia, il gruppo è pronto a ripartire pienamente con la sua attività.

Da febbraio, in sinergia con il servizio socio-educativo del comune di Sona, Che Scatole! organizza la Game Night nello spazio civico di Largo Weiler ogni terzo lunedì del mese. In collaborazione con il Circolo Noi invece ci si ritrova ogni primo venerdì del mese al bar del centro parrocchiale con il prezioso supporto del Comitato Genitori di Lugagnano.

Dalle ore 21 l’ingresso è gratuito e aperto a tutti senza limiti di età. Si potranno sperimentare giochi nuovi e insoliti o sfidarsi con quelli più tradizionali. Si potranno mettere in gioco le proprie attitudini e le abilità strategiche o affidarsi alla fortuna ma sempre e comunque divertendosi.

I membri di Che Scatole! invitano tutti a provare almeno una volta, abbandonando i “non sono capace” o “mi sembra troppo complicato” e lasciandosi contagiare dal gioco.