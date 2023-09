Che scatole a Lugagnano: Venerdì torna l’appuntamento mensile con i giochi di società

L’appuntamento mensile dedicato al mondo dei giochi in scatola torna ad inizio settembre e sarà la biblioteca di Lugagnano la sede che lo ospiterà.

Un progetto nato dalla collaborazione tra l’assessorato alle politiche giovanili e alla cultura del Comune di Sona insieme al servizio Educativo territoriale dell’Ulss 9 Scaligera in collaborazione con i genitori e adulti accumunati dalla passione per il gioco in scatola. Nato lo scorso anno e che tanto successo ha riscosso: un’occasione di aggregazione e momento di condivisione per ragazzi e ragazze oltre naturalmente alle famiglie.

“Game night è una proposta per evadere dall’isolamento sociale generato da smartphone e pc e per riavvicinarsi ad un divertimento partecipato, più genuino – ci racconta la vicesindaco Monia Cimichella -. Alcuni sono giochi con partite veloci, altri richiedono un tempo più lungo di sviluppo, ma tutti stimolano l’interazione e la condivisione. Inoltre, con i giochi in scatola, sono tante le creatività che si possono sviluppare ed è una opportunità di crescita intellettiva ed emotiva.”

Giochi di carte, di percorso, party games: molteplici occasioni per stare insieme e cimentarsi in differenti ambiti. Il primo appuntamento dopo la pausa estiva è quindi venerdì 8 settembre alle ore 21 presso la Biblioteca comunale di Lugagnano.