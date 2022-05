Che scatole! A Lugagnano tornano le serate dedicate ai giochi da tavolo

Torna e cerca di prendere un’identità sempre più precisa l’attività di “Che scatole!” a Lugagnano, un’iniziativa che nasce proprio per gioco, tra più amiche di Lugagnano che organizzavano party game tra loro per coinvolgere mariti e figli in serate ludiche e divertenti. Serate di successo che hanno raggiunto numeri difficili da contenere nel salotto di casa.

Così con il supporto del Circolo Noi e del Comitato Genitori di Lugagnano nasce tre anni fa “Che scatole!”. Pomeriggi o serate dedicate ai giochi in scatola, negli spazi parrocchiali. Nessuna pubblicità particolare, solo il passaparola tra amici e una locandina appesa in parrocchia.

Poi la pandemia, che ha immobilizzato il mondo, ha rallentato anche la crescita del gruppo e li ha costretti a interrompere molti dei loro progetti ma adesso eccoli qui, entusiasti più di prima che cercano di animare e consolidare il rapporto con il territorio per giovani e meno giovani, per famiglie e bambini, in un’attività che non conosce limiti di età grazie a un progetto inclusivo e divertente.

Ecco, dunque, il calendario con gli appuntamenti per questa estate che si svolgeranno a Lugagnano dalle ore 20.30: venerdì 27 maggio, 24 giugno e 8 luglio presso il Circolo NOI; mercoledì 15 giugno, 13 luglio e 3 agosto presso il Circolo Tennis.

In queste serate sarà possibile conoscere meglio questo affascinante gruppo che offre l’opportunità di cimentarsi con 50 giochi da tavolo. Si possono provare giochi tradizionali come I Coloni di Catan, Ticket to Ride e Carcassonne; giochi astratti come i coloratissimi Azul o Noctiluca; i giochi di carte, dai tradizionali agli innovativi; i party game o i giochi cooperativi.

Giocare, con un sano pizzico di competizione, serve a creare aggregazione, a mettere in atto le proprie abilità e ad allenare la mente, a rendere più estroversi i timidi, a godere della propria dose di fortuna o a ridere della propria sfortuna. Proprio queste sono le finalità prefissate da “Che Scatole!”, perchè il desiderio degli organizzatori è proprio quello di trovare il filo conduttore che può unire diverse generazioni nello stesso spazio e in un’attività comune.

La speranza per il futuro del gruppo è quella di trovare uno spazio consono che gli possa permettere di diventare un appuntamento costante tra le attività del territorio. E allora che il gioco inizi e buona fortuna a tutti!