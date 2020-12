Il Centro Aiuto Vita di Lugagnano organizza venerdì 18 e sabato 19 dicembre dalle 15.30 alle 18 una raccolta prenatalizia di abiti usati per bambini.

“Scarseggiano i vestitini per i piccoli di due e tre anni – spiega al Baco la volontaria Veronica Favari – quindi siamo alla ricerca non di vestiti per neonati, ma di taglia 24 e 36 mesi.”

Chi vuole fare un bel gesto di solidarietà, donando qualcosa di utile, può recarsi quindi venerdì o sabato presso il parcheggio della Casa di Alice (dietro la Chiesa di Lugagnano), dove troverà dei volontari per il ritiro degli indumenti usati, ma in buono stato, per i bimbi del nostro territorio.

Il Centro Aiuto Vita, infatti, è nato nel 2012 e si occupa, tra le varie cose, di fornire aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, in particolare con il dono di vestitini, pannolini, latte in polvere e altri materiali per la cura dei piccoli.