Cercasi Umani: ovvero modi nuovi per aprire le porte del volontariato. Giovedì un incontro a Villafranca

Quando il centro di servizi per il volontariato della provincia di Verona l’anno scorso avviò in via sperimentale il progetto di promozione del volontariato “Cercasi Umani” con un sito web dedicato, la discontinuità con il passato è apparsa in modo netto ed evidente e ne avevamo parlato in queste pagine in particolare a maggio 2021.

L’utilizzo di parole in sé contradditorie, come cercasi pessimista, cercasi pigro, cercasi deluso, cercasi egoista ed altro ancora, ha avuto l’effetto desiderato in un periodo nel quale la pandemia di certo non favoriva con il suo forzato isolamento.

Finora sono circa 50 le associazioni prevalentemente dell’area urbana di Verona che in tre diversi momenti hanno avuto modo di sperimentare questa nuova modalità di promozione orientato l’interesse non verso una generica azione di volontariato, ma verso bisogni specifici che ogni associazione, a fronte di una approfondita analisi, ha fatto emergere.

Ecco allora che il potenziale nuovo volontario ha un nome ben preciso: pilota da compagnia, venditore di solidarietà, dispensatore di buonumore, ed altre decine di tipologie di servizio.

I risultati sono stati molto incoraggianti anche se non in modo diffuso. Un esempio su tutti: Pro Loco Sona ha partecipato alla prima edizione ed ha ricevuto ben tre candidature di giovani, due come volontario con competenze grafiche definito “seduttore creativo” ed una come volontario con passione per l’organizzazione di eventi definito “eventologo“.

Ebbene, CSV Verona intende attivare nell’autunno una edizione di Cercasi Umani dedicata al territorio provinciale e per questo ha organizzato degli eventi informativi di presentazione del progetto per individuare il territorio più adatto.

Per la nostra zona, l’area ovest della provincia di Verona, l’incontro di presentazione è giovedì 28 aprile alle ore 18 a Villafranca di Verona presso l’auditorium comunale in zona castello (via Rizzini, 7).

A questo incontro sono invitate le associazioni dei territori di tutta l’area morenica che coinvolge numerosi Comuni. Sarà molto interessante verificare il potenziale di interesse che questa iniziativa farà emergere.

Le associazioni di Sona sapranno cogliere questa nuova sfida per avanzare nel solco della ricerca di nuovi modi di intendere il volontariato, che l’esperienza del Forum delle associazioni da qualche anno ha iniziato a tracciare?